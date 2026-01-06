Vàng miếng tiếp tục tăng thêm 1,8 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Ngày 6-1, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến mức tăng cao 1,8 triệu đồng mỗi lượng. Hiện các doanh nghiệp đang niêm yết ở mức 156-158 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC, Phú Quý đang giao dịch ở mức 156-158 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao với giá 156,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 6-1 tiếp tục tăng vọt. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Giá vàng nhẫn cũng vọt tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Hiện, DOJI đang giao dịch ở mức 152,5-155,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 153-156 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 151-154 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 152 triệu đồng, bán ra 155,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 4 giờ ngày 6-1 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4420,95 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 92,52 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.380 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,84 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,2 triệu đồng/lượng.