Đầu tuần, giá vàng vượt qua mốc 181,2 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch đầu tuần ngày 9-2, giá vàng miếng trong nước vẫn ở mức cao với giá bán ra 181,2 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 178,2-181,2 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào ở mức 178,7 triệu đồng, cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng.

gia-vang-ngay-9-2.jpg
Ngày 9-2, giá vàng trong nước tiếp tục giữ ở mức cao. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng ở mức cao tùy từng doanh nghiệp. Hiện Phú Quý đang giao dịch 177,9-180,9 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết ở mức 176-180 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 177,7-180,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 175,7-179,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.968 USD/ounce (tương đương 157,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 457,2 USD/ounce, tương đương tăng 10,14% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 24,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng ngày ngày 30-12 lao dốc.

Giá vàng lao dốc

Thị trường vàng

(GLO)- Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước lao dốc, mất 3,8 triệu đồng, trở về mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tháng 12.

