Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá vàng ngày cuối năm tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31-12, thị trường vàng trong nước tăng giá nhẹ trở lại 200.000 đồng/lượng, hiện các doanh nghiệp đang niêm yết ở mức trung bình 152,4-154,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang mua vào ở mức 152,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 153,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý lại mua vào ở mức thấp với giá 151,9 triệu đồng/lượng.

7.jpg
Giá vàng ngày cuối năm tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng. Ảnh Kito

Vàng nhẫn cũng tăng giá nhẹ tùy doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 150-153 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch ở mức 147,9-151 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.339,7 USD/ounce (tương đương 138,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 92,8 USD/ounce, tương đương tăng 2,19% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giá vàng ngày ngày 30-12 lao dốc.

Giá vàng lao dốc

(GLO)- Ngày 30-12, thị trường vàng trong nước lao dốc, mất 3,8 triệu đồng, trở về mốc 154,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm mạnh nhất ghi nhận trong tháng 12.

Có thể bạn quan tâm

null