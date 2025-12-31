(GLO)- Ngày 31-12, thị trường vàng trong nước tăng giá nhẹ trở lại 200.000 đồng/lượng, hiện các doanh nghiệp đang niêm yết ở mức trung bình 152,4-154,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang mua vào ở mức 152,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào ở mức cao với 153,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý lại mua vào ở mức thấp với giá 151,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày cuối năm tăng nhẹ 200.000 đồng/lượng. Ảnh Kito

Vàng nhẫn cũng tăng giá nhẹ tùy doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 150-153 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, bán ra 152,8 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch ở mức 147,9-151 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay tăng so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.339,7 USD/ounce (tương đương 138,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 92,8 USD/ounce, tương đương tăng 2,19% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, giá vàng thế giới thấp hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.