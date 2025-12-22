Vàng trong nước lập đỉnh 157,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 22-12, giá vàng trong nước tăng vọt, tạo nên mức kỷ lục từ trước tới nay với 157,5 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch hôm nay chứng kiến sự tăng vọt bất ngờ của giá vàng trong nước.

Hiện các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC niêm yết giá 2 chiều ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Giá vàng miếng ngày 22-12 tăng vọt. Ảnh nguồn internet

Mi Hồng tiếp tục mua vào ở mức cao với 156 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý mua vào ở mức thấp hơn với 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cùng tiếp đà tăng cùng với vàng miếng. Phú Quý đang giao dịch ở mức 152,2-155,4 triệu đồng; SJC niêm yết 151,4-154,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 150,5-154 triệu đồng/lượng. DOJI đang giao dịch 151,5-154,5 triệu đồng/lượng.