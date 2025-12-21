Ngày 21-12, vàng miếng niêm yết mức cao 156,6 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch thị trường vàng ngày 21-12 ghi nhận giá vàng miếng ở mức cao với 156,6 triệu đồng/lượng, tiếp tục giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng.

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,6-156,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng mua vào ở mức cao với 155,3 triệu đồng/lượng.

Còn Phú Quý vẫn giữ ở mức thấp với 153,6 triệu đồng/lượng. So với một tuần trước, giá vàng miếng được Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, Phú Quý đang niêm yết với giá 151,6-154,6 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch 150,5-153,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 149,5-153 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch mua vào với giá 151 triệu đồng, bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng.