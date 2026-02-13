Ngày 13-2, giá vàng tuột về dưới mốc 180 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau vài ngày giữ giá ổn định, trưa 13-2, giá vàng miếng trong nước đã tuột về dưới mốc 180 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý đang cùng niêm yết giá vàng miếng 2 chiều mua-bán là 176-179 triệu đồng/lượng, chênh lệch 3 triệu đồng. Riêng Mi Hồng mua vào cao hơn mức chung 500.000 đồng/lượng.

Đồ họa: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm, tùy từng doanh nghiệp. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 173,5-177,5 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 4 triệu đồng. Phú Quý giữ mức niêm yết khá cao với 175,7-178,7 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 175,5-178,5 triệu đồng/lượng, DOJI có giá 175,6-178,6 triệu đồng/lượng; PNJ đang niêm yết 175,6-178,6 triệu đồng/lượng.

Lúc 6 giờ ngày 13-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rơi xuống 4.923 USD/ounce, giảm mạnh 157 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.080 USD/ounce.