(GLO)- Phiên giao dịch ngày 7-2 ghi nhận thị trường vàng trong nước bật tăng trở lại đến 3,9 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá bán ra ở mức cao với 179,3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đang cùng được niêm yết 2 chiều ở mức 176,3-179,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Mi Hồng mua vào với giá cao hơn mặt bằng chung, 177 triệu đồng/lượng.

Cuối tuần, giá vàng trong nước tăng trở lại 3,9 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng khởi sắc hơn phiên giao dịch hôm qua. SJC đang niêm yết 175,8-178,8 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu có giá 173,8-177,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch 176-179 triệu đồng/lượng, DOJI đang có giá 176-179 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.966 USD/ounce, tăng 99 USD/ounce so với rạng sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 22,8 triệu đồng/lượng.