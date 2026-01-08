Trưa 8-1, vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Phiên giao dịch của thị trường vàng trong nước trưa 8-1 ghi nhận mức giảm 900.000 đồng, hiện giá bán ra đang ở mức 157,2 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, SJC cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so với phiên giao dịch buổi sáng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Riêng doanh nghiệp Phú Quý vẫn giao dịch ở mức 156,1-158,1 triệu đồng/lượng, bằng với hôm qua.

Ảnh: Ngọc Thạch/Báo Thanh Niên

Thị trường vàng nhẫn cũng theo đà giảm với mức niêm yết tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, PNJ hiện giao dịch ở mức 153-156 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết ở mức 153,3-156,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm 38,5 USD/ounce so với giá sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.457,5 USD/ounce (tương đương 142,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 38,6 USD/ounce, tương đương giảm 0,86% nếu tính trong vòng 24 giờ qua; tăng giá 268,8 USD/ounce, tương đương tăng 6,42% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.