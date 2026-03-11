(GLO)- Ngày 11-3, thị trường vàng trong nước tăng thêm 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá vàng miếng bán ra ở mức 187,2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng miếng ở giá 184,2-187,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang mua vào giá cao hơn với mức 184,4 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch ở mức 185-187 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng 1,7 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn đang giao dịch cũng tăng tiệm cận giá vàng miếng. Vàng nhẫn Phú Quý 999.9 đang giao dịch ở mức 183,9-186,9 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn DOJI Hưng Thịnh Vượng đang có giá 184,2-187,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC đang có giá 183,9-186,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 182,2-186,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 1,89% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 96,38USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.188,4 USD/ounce (tương đương 164,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 22,5 triệu đồng/lượng.