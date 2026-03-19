Ngày 19-3, giá vàng trong nước giảm đến 4,6 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Sau 3 ngày giữ ổn định, sáng 19-3, giá vàng trong nước giảm đến 4,6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện giá vàng về dưới mốc 179 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch chiều mua vào ở mức 175,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào ở mức cao 176,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh. Nhẫn trơn PNJ 999.9 đang giao dịch ở mức 175,2-178,2 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 175,3-178,3 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 175,1-178,1 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng 300.000 đồng.

Khoảng 6 giờ ngày 19-3 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.834 USD/ounce, giảm sâu 183 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.017 USD/ounce). Mức giảm này đã đưa giá vàng thế giới về vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần gần đây.