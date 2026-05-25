Giá vàng ngày 25-5: Vàng miếng neo ở mức thấp với 162 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 25-5, thị trường vàng trong nước có sự phục hồi nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần, song vẫn neo ở mức thấp. Hiện giá vàng miếng bán ra đang ở mức 162 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý niêm yết vàng miếng 2 chiều mua-bán ở mức 159-162 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng. Riêng doanh nghiệp Mi Hồng giao dịch 2 chiều ở mức 160-161,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được nhiều doanh nghiệp niêm yết tương đương giá vàng miếng như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI. Nhẫn trơn Phú Quý đang niêm yết 156,8-160,8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 7 giờ, giá vàng thế giới tăng tới 60 USD/ounce, giao dịch ở mức trên 4.560 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce và tăng dần lên gần 4.589 USD/ounce do lo ngại kéo dài về xung đột Iran và tâm lý thận trọng trên thị trường toàn cầu. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá năng lượng tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn gây áp lực lên kim loại quý.