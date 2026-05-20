Ngày 20-5, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 1 triệu đồng, còn 162,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng nay (20-5) chứng kiến giá vàng trong nước tiếp tục giảm đến 1 triệu đồng, hiện neo ở mức thấp với giá 162,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, Phú Quý sáng nay niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức thấp với 159,5-162,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng vẫn đang niêm yết ở mức cao hơn với 161,5-163 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo, một số doanh nghiệp niêm yết tương đương giá vàng miếng như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý, DOJI, hiện cùng niêm yết ở mức 159,5-162,5 triệu đồng/lượng.

Khoảng 6 giờ ngày 20-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.483 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với đỉnh cao nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.560 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm tới gần 100 USD.