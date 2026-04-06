Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá vàng đầu tuần giảm mạnh đến 1,4 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI
(GLO)- Ngày 6-4, thị trường vàng trong nước giảm nhẹ sau khi giữ ổn định ở các phiên giao dịch cuối tuần.

Cụ thể, giá vàng miếng sáng nay được các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, Phú Quý giao dịch ở mức 170,1-173,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so với cuối tuần. Mi Hồng niêm yết giá ở mức thấp với 170,7-172,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay. Hiện nhẫn tròn Phú Quý đang có mức giá 169,9-172,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC giao dịch 169,9-172,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 168,1-171,1 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch tương đương vàng miếng với giá 170,1-173,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giảm gần 50 USD/ounce, hiện đang neo ở mức 4.627 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 25,7 triệu đồng/lượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

