Cập nhật giá vàng ngày 1-6: Vàng miếng và vàng nhẫn giữ giá ổn định

(GLO)- Ngày 1-6, thị trường vàng trong nước giữ giá ổn định so với phiên cuối tuần, hiện đang giao dịch ở mức 159 triệu đồng/lượng.

Theo đó, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch ở mức 156,8-158,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 1-6 giữ mức ổn định. Ảnh: P.V

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.548,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 0,84% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 37,87 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.548,3 USD/ounce (tương đương 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.