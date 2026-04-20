Vàng miếng dao động quanh mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 20-4, giá vàng miếng trong nước duy trì bán ra ở mức thấp với 171,3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, thị trường vàng trong nước hôm nay tại các doanh nghiệp như SJC, DOJI, Phú Quý giao dịch ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng. PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng trong nước có giá 171,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng neo ở mức thấp, tùy từng doanh nghiệp. SJC đang có giá 167,8-170,8 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch tương đương vàng miếng với giá 168,3-171,3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, PNJ cũng niêm yết mức 168-171 triệu đồng/lượng.

Tính đến 4 giờ ngày 20-4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.829,4 USD/ounce. Ghi nhận tăng 40,1 USD/ounce cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 153,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (168,5-172,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.