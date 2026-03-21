Cuối tuần, giá vàng tiếp tục giảm 3,9 triệu đồng, còn 171 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch cuối tuần ngày 21-3 tiếp tục ghi nhận mức giảm liên tiếp của vàng miếng và vàng nhẫn trong nước. Trong đó, mỗi lượng vàng miếng “bốc hơi” 3,9 triệu đồng, đưa giá bán ra về mốc 171 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Phú Quý, PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 168-171 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 169,1-172,1 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung 1,1 triệu đồng.

Ảnh: Phương Vi

Giá vàng nhẫn cũng đang giao dịch ở mức thấp, tùy từng doanh nghiệp. SJC đang có giá 167,7-170,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều 3 triệu đồng. PNJ, DOJI, giao dịch 168-171 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết 167,9-170,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 168,1-71,1 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, trong tuần qua, mỗi lượng vàng đã giảm đến 11,6 triệu đồng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm mạnh 170,7 USD/ounce so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.492,2 USD/ounce (tương đương 143,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 493,7 USD/ounce, tương đương giảm 9,91% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 27,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.