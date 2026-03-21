Cuối tuần, giá vàng tiếp tục giảm 3,9 triệu đồng, còn 171 triệu đồng/lượng

Theo đó, các doanh nghiệp như Phú Quý, PNJ, SJC, DOJI, Mi Hồng đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 168-171 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 169,1-172,1 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung 1,1 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn cũng đang giao dịch ở mức thấp, tùy từng doanh nghiệp. SJC đang có giá 167,7-170,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều 3 triệu đồng. PNJ, DOJI, giao dịch 168-171 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết 167,9-170,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu có giá 168,1-71,1 triệu đồng/lượng.
Nhìn chung, trong tuần qua, mỗi lượng vàng đã giảm đến 11,6 triệu đồng.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay giảm mạnh 170,7 USD/ounce so với sáng hôm qua, niêm yết quanh ngưỡng 4.492,2 USD/ounce (tương đương 143,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).
Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 493,7 USD/ounce, tương đương giảm 9,91% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.
Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 27,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.