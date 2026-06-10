Cập nhật giá vàng ngày 10-6: Tiếp tục giảm thêm 3,8 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Ngày 10-6, giá vàng trong nước vẫn tiếp tục “rơi tự do” khi giảm thêm 3,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Hiện giá vàng trong nước đang giao dịch ở mức thấp với 140 triệu đồng/lượng.

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Cụ thể, các doanh nghiệp như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, SJC, Phú Quý đang niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết ở giá thấp hơn mặt bằng chung, 135,2-138 triệu đồng/lượng.

Tiếp tục giảm thêm 3,8 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng trong nước còn 140 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Giá vàng tại Gia Lai đang giao dịch ở mức thấp. Tiệm vàng Mỹ Long niêm yết ở mức 129-134 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch 133-136 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.254,3 USD/ounce (tương đương 135,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 425 USD/ounce, tương đương giảm 9,09% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 4,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.