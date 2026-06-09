Cập nhật giá vàng ngày 9-6: Tiếp tục giảm, chỉ còn 143,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sáng 9-6, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm thêm 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn, vàng miếng chỉ còn 143,8 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều mua-bán là 5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 140-142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 9-6: Tiếp tục giảm, chỉ còn 143,8 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Thị trường Gia Lai, giá vàng cũng niêm yết ở mức thấp. Theo đó, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 135,5-138,5 triệu đồng/lượng, Mỹ Long đang giao dịch ở mức 133-138 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.328 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 6 triệu đồng/lượng.