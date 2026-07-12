Giá vàng hôm nay 12-7: Neo ở vùng cao, nhiều doanh nghiệp giữ nguyên giá

(GLO)- Thị trường vàng trong nước sáng 12-7 tiếp tục duy trì ở vùng giá cao sau phiên tăng của ngày hôm qua. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn đều giữ nguyên giá niêm yết đối với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, trong bối cảnh thị trường thế giới bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với ngày 11-7.

Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên giá giao dịch ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC được niêm yết 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết vàng miếng SJC ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với phiên trước.

Đối với Phú Quý, giá vàng miếng SJC phổ biến quanh 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, không ghi nhận biến động so với ngày 11-7.

Như vậy, so với hôm qua (11-7), giá vàng tại các doanh nghiệp lớn hầu như không thay đổi, tiếp tục duy trì ở vùng cao sau nhịp tăng trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở khoảng 4.119 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước do hoạt động chốt lời nhưng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tại Gia Lai, sáng 12-7, các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn như SJC Pleiku, Ngọc Diệp, Hoàng Kim và nhiều tiệm vàng lớn đang giao dịch bám sát mặt bằng giá chung của các doanh nghiệp lớn trong nước. Giá mua - bán có thể chênh lệch từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 1 triệu đồng/lượng tùy từng cửa hàng và thời điểm giao dịch. Người dân có nhu cầu mua bán nên liên hệ trực tiếp cửa hàng để cập nhật giá niêm yết mới nhất trước khi giao dịch.