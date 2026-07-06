Cập nhật giá vàng ngày 6-7: Cả nước giữ ổn định, thị trường Gia Lai tăng 1 triệu đồng/lượng

Theo đó, Phú Quý đang niêm yết ở mức 148-151,4 triệu đồng/lượng, DOJI, PNJ, SJC cùng niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng; Mi Hồng mua vào 149,3 triệu đồng, bán ra 150,8 triệu đồng/lượng.
So với hôm qua, giá vàng tại Gia Lai nhích nhẹ. Tiệm vàng Mỹ Long hiện niêm yết 133-138 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua-bán. Tương tự, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với hôm qua.
Giá vàng thế giới hiện neo ở mức 4.175 USD/ounce, ổn định so với sáng qua.
Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,2 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới 18,2 triệu đồng/lượng.