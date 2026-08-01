Giá vàng ngày 1-8: SJC giảm tới 2,2 triệu đồng/lượng sau phiên tăng mạnh cuối tháng 7

(GLO)- Sau phiên tăng mạnh cuối tháng 7, giá vàng trong nước sáng 1-8 có sự điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Đáng chú ý, so với cùng thời điểm 9 giờ hôm qua, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra của sáng 31-7, giá vàng miếng SJC đã giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn tròn trơn và vàng Rồng Thăng Long tiếp tục được doanh nghiệp niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,7 triệu đồng/lượng bán ra, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Giá vàng trong nước sáng 1-8 có sự điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Ảnh: Internet

Trong khi đó, tại Tập đoàn DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tương tự, Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,9-141,9 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với mức 137,7-141,7 triệu đồng/lượng của phiên trước.

Tại PNJ, vàng miếng SJC khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội sáng 1-8 được niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với 9 giờ sáng qua, giá mua tăng 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 200.000 đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 137,8 triệu đồng/lượng mua vào và 139,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng mua vào và 2,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng 999 (99,9%) tại doanh nghiệp này cũng được giao dịch cùng mức giá.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140,5 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI giao dịch nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 138-142 triệu đồng/lượng; PNJ niêm yết 136,9-141,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý ở mức 137,9-141,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc khoảng 9 giờ ngày 1-8 ở mức khoảng 4.043 USD/ounce, giảm gần 58 USD/ounce so với mức 4.101 USD/ounce cùng thời điểm sáng 31-7.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 11,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan).