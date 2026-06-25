Cập nhật giá vàng ngày 25-6: Tiếp đà giảm thêm 800.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 25-6 tiếp tục chứng kiến đà giảm của thị trường vàng trong nước khi mỗi lượng “bốc hơi” thêm 800.000 đồng, đưa giá về sát mốc 146 triệu đồng/lượng.

Theo đó, DOJI, SJC, PNJ cùng niêm yết giá vàng ở mức 143,2-146,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng và vàng nhẫn ở mức 142-145,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, thấp hơn các doanh nghiệp khác 200.000 đồng/lượng. Mi Hồng giao dịch 143,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 25-6 tiếp tục giảm thêm 800.000 đồng/lượng. Ảnh internet

Tại Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 132,5-135,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long niêm yết ở mức thấp 129-134 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, lúc 8 giờ 50 phút, giá vàng thế giới tiếp tục cắm đầu đi xuống, giao dịch ở mức 3.983 USD/ounce.

Tính tới 22 giờ ngày 24-6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.000 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.023 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 24-6 giảm 7,78% (tương đương giảm 335 USD). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 127 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 24-6.