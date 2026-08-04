(GLO)- Phiên giao dịch ngày 4-8 chứng kiến giá vàng miếng trong nước giảm 1 triệu đồng mỗi lượng sau 2 ngày giữ mức ổn định 141 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 137-140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với hôm qua, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Mi Hồng đang niêm yết ở mức thấp hơn mặt bằng chung với 138-139,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng được niêm yết tương đương với vàng miếng.

Vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng sau 2 ngày ổn định. Ảnh internet

Tại thị trường Gia Lai, sáng nay giá vàng 9999 Mỹ Long đang được niêm yết ở mức 127-132 triệu đồng/lượng; tại Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129,2-131,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 4/8 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.072 USD/ounce, giảm mạnh 21 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Theo Kitco News, đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng của thị trường vàng đã tạo ra điểm vào lệnh hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. Ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược Đầu tư tại abrdn cho rằng, khả năng giữ vững mức hỗ trợ quanh mức 4.000 USD/ounce phản ánh niềm tin rằng xu hướng tăng giá cấu trúc của vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Vị chuyên gia này dự đoán các nhà đầu tư sẽ ít tập trung vào những phát ngôn cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tập trung hơn vào các yếu tố cơ bản dài hạn hỗ trợ giá vàng, bao gồm nợ chính phủ gia tăng và nhu cầu mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương.

Ông nói thêm rằng ngay cả khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, người ta ngày càng nhận ra rằng lãi suất cao có những giới hạn thực tế.