Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) hôm nay: Việt Nam quyết đấu Indonesia

(GLO)- Tuyển Việt Nam bước vào trận quyết đấu Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8, trong bối cảnh bảng A ASEAN Cup 2026 căng thẳng và mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng vé bán kết.

Trận hòa 0-0 trước Singapore đã khiến hành trình bảo vệ chức vô địch của tuyển Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik có 4 điểm, tạm đứng thứ ba bảng A, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm.

Hình minh họa (AI)

Khoảng cách chưa lớn, nhưng cục diện khiến chuyến làm khách trên sân Pakansari tối 3/8 mang ý nghĩa gần như một trận “chung kết sớm”. Việt Nam cần một kết quả tích cực để tránh phải chờ đợi đối thủ định đoạt số phận ở lượt đấu cuối.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Singapore 3 2 1 0 4-1 +3 7 2 Indonesia 2 2 0 0 8-1 +7 6 3 Việt Nam 2 1 1 0 7-0 +7 4 4 Campuchia 2 0 0 2 2-7 -5 0 5 Timor-Leste 3 0 0 3 0-12 -12 0

Singapore đang dẫn đầu nhưng đã thi đấu nhiều hơn Indonesia và Việt Nam một trận. Indonesia toàn thắng hai lượt đầu, còn tuyển Việt Nam chưa để thủng lưới nhưng đã đánh rơi hai điểm quan trọng khi bị Singapore cầm hòa.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7-0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6-3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5-3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5-5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1-13 -12 0

Thái Lan vươn lên đầu bảng sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia. Malaysia có cùng 6 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Myanmar và Philippines vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh, trong khi Lào đã bị loại sau ba thất bại liên tiếp.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 còn lại

Giờ thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Ngày, giờ Bảng Trận đấu 17h30, 3/8/2026 A Campuchia - Timor-Leste 20h30, 3/8/2026 A Indonesia - Việt Nam 17h00, 4/8/2026 B Myanmar - Lào 20h00, 4/8/2026 B Philippines - Thái Lan 20h00, 7/8/2026 A Việt Nam - Campuchia 20h00, 7/8/2026 A Singapore - Indonesia 20h00, 8/8/2026 B Thái Lan - Myanmar 20h00, 8/8/2026 B Malaysia - Philippines

Hai trận cuối của mỗi bảng diễn ra đồng thời để bảo đảm tính công bằng. Vòng bán kết được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về từ ngày 15 đến 19/8; hai lượt chung kết diễn ra ngày 22 và 26/8/2026.

Thông tin trận Indonesia - Việt Nam

Nội dung Thông tin Trận đấu Indonesia - Việt Nam Thời gian 20h30 ngày 3/8/2026 Địa điểm Sân Pakansari, Bogor, Indonesia Vòng đấu Lượt trận thứ tư bảng A Trực tiếp VTV6, FPT Play; các nền tảng VTVgo, TV360 Tình hình điểm số Indonesia 6 điểm, Việt Nam 4 điểm

Sân Pakansari có sức chứa khoảng 30.000 khán giả và được dự báo tạo ra áp lực lớn đối với đội khách. Trận đấu được phát sóng tại Việt Nam trên VTV6, FPT Play cùng một số nền tảng trực tuyến.

Tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập tại Indonesia

Sau trận hòa Singapore tối 31/7, tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia vào sáng 1/8. Toàn đội bay tới Jakarta, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô tới Bogor, nơi tổ chức trận đấu.

Do hành trình kéo dài và các cầu thủ chưa có nhiều thời gian hồi phục, ban huấn luyện cho đội nghỉ buổi chiều ngày đặt chân đến Indonesia. Vì vậy, Việt Nam chỉ có một buổi tập chính thức trên đất khách trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải.

Việc phải liên tục thi đấu, di chuyển và điều chỉnh trạng thái trong thời gian ngắn là thử thách không nhỏ. HLV Kim Sang-sik vừa phải giúp cầu thủ hồi phục thể lực, vừa phải sửa những vấn đề xuất hiện trong trận hòa Singapore.

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị thay đổi chiến thuật

Trước Singapore, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Đội chủ nhà dứt điểm 22 lần nhưng không ghi được bàn, đồng thời có thời điểm để đối thủ phản công nguy hiểm.

HLV Kim Sang-sik thừa nhận việc bố trí Quang Hải và Hoàng Đức cùng chơi ở trung tâm tuyến giữa chưa tạo ra hiệu quả như mong muốn. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã phân tích video và chuẩn bị một phương án chiến thuật mới cho trận gặp Indonesia.

Một khả năng được tính đến là sử dụng Lê Phạm Thành Long, tiền vệ có thiên hướng phòng ngự, để tăng khả năng tranh chấp và giữ cân bằng. Khi ấy, Quang Hải hoặc Hoàng Đức có thể được đẩy lên cao hơn, nhận bóng gần khu vực cấm địa thay vì phải lùi sâu tổ chức lối chơi.

Việt Nam cũng cần cải thiện khả năng hỗ trợ tiền đạo. Xuân Son thường xuyên bị các trung vệ Singapore vây ráp, trong khi khoảng cách giữa tuyến tiền vệ và hàng công có lúc bị kéo giãn. Trước một Indonesia chơi áp sát mạnh và chuyển trạng thái nhanh, việc để mất bóng ở khu vực giữa sân có thể dẫn tới nguy hiểm tức thì.

Indonesia đáng ngại hơn kỳ ASEAN Cup trước

Indonesia bước vào trận đấu với tâm lý thuận lợi sau hai chiến thắng liên tiếp, lần lượt vượt qua Campuchia 5-1 và Timor-Leste 3-0. Đội bóng của HLV John Herdman đã ghi 8 bàn, chỉ thủng lưới một lần và đang có cơ hội trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết nếu đánh bại Việt Nam.

So với đội hình trẻ từng thua Việt Nam 0-1 tại ASEAN Cup 2024, Indonesia hiện có lực lượng giàu kinh nghiệm hơn, với nhiều cầu thủ trưởng thành hoặc thi đấu tại châu Âu. Những cái tên như Thom Haye, Ivar Jenner, Sandy Walsh và Rizky Ridho giúp đội chủ nhà có khả năng tranh chấp, luân chuyển bóng và chuyển đổi trạng thái tốt hơn.

HLV John Herdman gọi Việt Nam là đối thủ khó chơi nhất tại giải. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik tuyên bố đội tuyển đến Bogor để hướng tới chiến thắng, thay vì chỉ bảo vệ một kết quả hòa.

Việt Nam cần kết quả nào để giữ quyền tự quyết?

Nếu thắng Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ có 7 điểm, vượt qua đối thủ và ngang điểm Singapore. Khi đó, một chiến thắng trước Campuchia ở lượt cuối sẽ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào bán kết mà không cần quan tâm kết quả trận Singapore - Indonesia.

Nếu hòa, Việt Nam có 5 điểm, còn Singapore và Indonesia cùng sở hữu 7 điểm. Đội tuyển vẫn còn cơ hội lớn nếu thắng Campuchia, nhưng có thể phải so sánh chỉ số phụ trong trường hợp Indonesia hòa Singapore ở lượt cuối.

Nếu thua, Việt Nam vẫn chỉ có 4 điểm, còn Indonesia đạt 9 điểm và chính thức giành vé. Khi ấy, nhà đương kim vô địch buộc phải thắng Campuchia, đồng thời hy vọng Indonesia đánh bại Singapore, trước khi chờ so sánh chỉ số phụ với đội bóng đảo quốc sư tử.

Những kịch bản trên được tính từ bảng điểm hiện tại. Vì vậy, chiến thắng tại Bogor là phương án rõ ràng nhất giúp Việt Nam giải tỏa áp lực và lấy lại quyền kiểm soát cuộc đua.

Bảng B vẫn rộng mở

Tại bảng B, Thái Lan đang có lợi thế lớn nhất khi toàn thắng hai trận, chưa để thủng lưới và còn hai cuộc đối đầu với Philippines, Myanmar. Malaysia có 6 điểm nhưng chỉ còn trận gặp Philippines.

Myanmar và Philippines cùng có 3 điểm, vẫn có thể đạt tối đa 9 điểm. Điều này khiến cả hai trận ngày 4/8 đều có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua. Một chiến thắng trước Lào sẽ giúp Myanmar tạo áp lực lớn lên Malaysia, trong khi Philippines phải giành điểm trước Thái Lan để tránh bị đẩy vào thế khó trước lượt cuối.

Thử thách bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Tuyển Việt Nam chưa thua và chưa nhận bàn thua nào tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, vị trí thứ ba cho thấy hiệu số đẹp không thể thay thế những điểm số đã đánh rơi.

Trước sức ép trên sân Pakansari, đội tuyển cần duy trì sự chắc chắn nhưng không thể nhập cuộc với tâm lý chỉ tìm kiếm một trận hòa. Đây là thời điểm Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm phải thể hiện vai trò.

Một chiến thắng sẽ đưa Việt Nam trở lại đường đua bằng vị thế của đội nắm quyền tự quyết. Ngược lại, thêm một lần mất điểm có thể khiến hành trình bảo vệ chức vô địch phụ thuộc vào chính Indonesia và Singapore.