Khủng hoảng bủa vây Chủ tịch FIFA sau kế hoạch thương mại hóa World Cup

(GLO)- Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang đối mặt nguy cơ từ chức hoặc bị bỏ phiếu "bất tín nhiệm" sau làn sóng phản đối từ nhiều liên đoàn bóng đá quốc gia và khu vực, liên quan đến kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA kêu gọi Chủ tịch FIFA Infantino từ chức. Ảnh: EPA

Cơ sở pháp lý cho động thái bỏ phiếu này nằm ở Điều 25 Điều lệ FIFA. Theo quy định, nếu ít nhất 1/5 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên gửi văn bản yêu cầu, Hội đồng FIFA phải triệu tập một đại hội bất thường trong vòng 3 tháng để bỏ phiếu và việc miễn nhiệm Chủ tịch FIFA chỉ cần quá bán số phiếu hợp lệ.

Hiện UEFA có 55 liên đoàn thành viên, vượt ngưỡng tối thiểu 43 liên đoàn cần thiết để kích hoạt quy trình triệu tập đại hội bất thường. Tuy nhiên, việc khởi động thủ tục này không đồng nghĩa ông Infantino chắc chắn bị bãi nhiệm, vì kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào lá phiếu của toàn bộ các liên đoàn thành viên.

Khủng hoảng bùng phát sau khi FIFA đề xuất thành lập doanh nghiệp thương mại mới mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE), với kế hoạch bán một phần cổ phần thương mại của World Cup và các giải đấu khác, nhằm huy động hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư tư nhân.

Đề xuất này vấp phải phản ứng dữ dội vì bị cho là thiếu minh bạch, không tuân thủ đầy đủ quy trình tham vấn với các liên đoàn thành viên và các bên liên quan. Trước sức ép, ông Infantino đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch.

Dù vậy, UEFA cho rằng, đây chưa phải là dấu chấm hết của vụ việc. Trong tuyên bố chính thức, tổ chức này chỉ trích cách thức hoạch định chính sách của FIFA thiếu minh bạch, thiếu tham vấn và kêu gọi xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Làn sóng phản đối cũng lan sang nhiều khu vực khác. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) tuyên bố, đề xuất có quy mô lớn như FFE được xúc tiến mà không bảo đảm tính minh bạch và quy trình quản trị phù hợp cho thấy những bất cập trong công tác điều hành của FIFA.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho rằng mọi sáng kiến có thể ảnh hưởng đến bóng đá thế giới cần được đưa ra thảo luận đầy đủ với các liên đoàn châu lục, Hội đồng FIFA, các liên đoàn thành viên và các bên liên quan theo đúng cơ chế quản trị hiện hành.

Theo thông tin được tờ L'Équipe đăng tải, có đến 143 liên đoàn thành viên đã phản đối kế hoạch FFE, gồm 55 liên đoàn thuộc UEFA, 47 liên đoàn thuộc AFC và 41 liên đoàn thuộc CONCACAF.

Sức ép đối với nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ gốc Italy còn gia tăng khi một số nhân vật có ảnh hưởng trong làng bóng đá công khai kêu gọi ông từ chức. Reuters đưa tin, Chủ tịch LaLiga Javier Tebas cùng một số lãnh đạo liên đoàn quốc gia cho rằng, mô hình quản trị hiện nay của FIFA tập trung quá nhiều quyền lực và thiếu sự tham vấn cần thiết với các bên liên quan.

Ông Gianni Infantino giữ cương vị Chủ tịch FIFA từ năm 2016 và tái đắc cử hai nhiệm kỳ tiếp theo mà không có đối thủ. Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng liên quan đến FFE, giới quan sát nhận định uy tín chính trị của ông đang chịu sức ép lớn, trong bối cảnh cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới dự kiến diễn ra vào năm 2027.