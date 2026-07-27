Indonesia vs Campuchia: Kênh xem, đội hình và dự đoán

(GLO)- Indonesia tiếp đón Campuchia lúc 20h30 ngày 27/7 tại sân Pakansari. Cập nhật kênh trực tiếp, lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

Indonesia bắt đầu hành trình tại ASEAN Hyundai Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Pakansari. Đội chủ nhà sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng Campuchia đã cho thấy khả năng tổ chức và phản công đáng chú ý trong trận thua sát nút Singapore.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Indonesia vs Campuchia

Nội dung Thông tin Trận đấu Indonesia vs Campuchia Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Lượt trận thứ hai bảng A Thời gian 20h30 ngày 27/7/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 20h30 ngày 27/7/2026 Địa điểm Sân Pakansari Khu vực Bogor, Tây Java, Indonesia

Indonesia được nghỉ ở lượt trận mở màn nên đây mới là lần ra sân đầu tiên của đội bóng xứ vạn đảo. Campuchia đã thi đấu một trận và chưa có điểm sau thất bại 1-2 trước Singapore.

Link xem trực tiếp Indonesia vs Campuchia

Tại Việt Nam, trận đấu được phát trực tiếp trên FPT Play, VTV6 và kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt. Chương trình trực tiếp có thể xuất hiện trên ứng dụng hoặc trang chủ sát giờ bóng lăn.

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Nhận định Indonesia vs Campuchia

Indonesia có lợi thế lớn nhưng không được phép nhập cuộc chủ quan

Indonesia bước vào giải với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, danh hiệu mà họ vẫn chưa từng giành được dù đã nhiều lần vào chung kết. Đây cũng là giải đấu khu vực đầu tiên của đội tuyển dưới thời HLV John Herdman, người được giao nhiệm vụ kết nối một tập thể gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhóm tài năng trẻ.

Hai chiến thắng trước Oman và Mozambique trong tháng 6 mang lại tín hiệu tích cực. Indonesia không chỉ giành kết quả tốt mà còn giữ sạch lưới, cho thấy hệ thống phòng ngự ba trung vệ đã bắt đầu vận hành ổn định hơn.

Tuy nhiên, đội chủ nhà chưa thi đấu kể từ ngày 9/6. Phần lớn cầu thủ vừa trải qua quãng nghỉ sau mùa giải cấp câu lạc bộ nên cảm giác bóng và cường độ thi đấu có thể chưa đạt mức tốt nhất. Campuchia lại có lợi thế đã trải qua một trận chính thức, dù thời gian hồi phục ngắn hơn đáng kể.

Hệ thống 3-4-3 giúp Indonesia tạo sức ép từ hai biên

Indonesia nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ ba trung vệ. Sandy Walsh, Rizky Ridho và Jordi Amat tạo thành lớp phòng ngự phía trước Nadeo Argawinata, trong khi Eliano Reijnders cùng Dony Tri Pamungkas hoạt động như hai cầu thủ chạy cánh.

Cách bố trí này giúp đội chủ nhà duy trì quân số ở phần sân Campuchia. Khi một cầu thủ chạy cánh dâng cao, người còn lại có thể thu hẹp vào trong để hỗ trợ phòng ngự chuyển trạng thái.

Ở trung tâm, Thom Haye giữ vai trò điều tiết và thực hiện những đường chuyền đổi hướng. Ivar Jenner mang đến khả năng tranh chấp, pressing và thu hồi bóng. Nếu cặp tiền vệ này kiểm soát được khu vực giữa sân, Indonesia có thể buộc Campuchia phải phòng ngự gần vòng cấm trong thời gian dài.

Jens Raven hoặc Mitchell Baker là phương án trung phong có thể hình tốt. Sự xuất hiện của một tiền đạo cao lớn sẽ giúp Indonesia có thêm lựa chọn tạt bóng, đặc biệt khi đối phương bố trí hàng phòng ngự đông người.

Marselino Ferdinan chưa chắc ra sân

Marselino Ferdinan gặp một chấn thương nhẹ trong buổi tập chuẩn bị tại Bogor và phải trải qua bài kiểm tra thể lực trước trận. Khả năng thi đấu của tiền vệ này chưa được xác nhận, vì vậy Beckham Putra nhiều khả năng được chuẩn bị cho suất đá chính.

Nếu Marselino đủ điều kiện vào sân, Indonesia có thêm một cầu thủ có thể nhận bóng giữa các tuyến, đột phá và dứt điểm từ xa. Đây là phương án đặc biệt hữu ích khi Campuchia lùi sâu, thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm.

Ngược lại, đội chủ nhà không nhất thiết phải mạo hiểm sử dụng Marselino từ đầu. Lịch thi đấu bảng A còn các cuộc đối đầu khó với Việt Nam và Singapore, nên việc quản lý thể trạng của một trụ cột là điều cần thiết.

Campuchia đã gây khó khăn cho Singapore

Thất bại 1-2 ở trận mở màn không phản ánh đầy đủ màn trình diễn của Campuchia. Sau khi bị Shawal Anuar chọc thủng lưới, đội bóng của HLV Koji Gyotoku không vỡ trận mà từng bước giành lại thế chủ động.

Ouk Sovann gỡ hòa ở phút 55. Campuchia sau đó tạo thêm một số cơ hội nhưng phải nhận bàn thua từ cú vô-lê của Ilhan Fandi ở những giây cuối cùng.

Bộ đôi Yudai Ogawa và Alisher Mirzaev giúp tuyến giữa Campuchia xử lý bóng tốt hơn so với các kỳ ASEAN Cup trước. Iago Bento có khả năng tạo đột biến từ biên, còn Abdel Kader Coulibaly mang đến sức mạnh ở khu vực phía trên.

Điểm yếu của Campuchia nằm ở khả năng bảo vệ hai hành lang. Trước Singapore, họ nhiều lần gặp khó khăn khi đối phương đưa bóng nhanh xuống biên rồi tạt vào vòng cấm. Indonesia sở hữu những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ nên có thể tiếp tục khai thác khu vực này.

Đội khách có thể phòng ngự theo khối thấp

Campuchia khó lựa chọn cách chơi đôi công tại Pakansari. Phương án hợp lý hơn là tổ chức hai lớp phòng ngự gần nhau, hạn chế khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ.

Khi giành lại bóng, đội khách có thể tìm đến Iago Bento, Mat Noron hoặc Coulibaly bằng những đường chuyền sớm. Khoảng trống phía sau hai cầu thủ chạy cánh Indonesia là khu vực Campuchia có thể khai thác.

Muốn tạo bất ngờ, đội khách phải vượt qua khoảng 20 phút đầu mà không nhận bàn thua. Nếu Indonesia ghi bàn sớm, Campuchia sẽ buộc phải đẩy đội hình lên và để lộ nhiều không gian hơn cho Ragnar Oratmangoen cùng Beckham Putra.

Thể lực là vấn đề của Campuchia

Campuchia chỉ có khoảng ba ngày kể từ trận gặp Singapore để hồi phục và chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Indonesia. HLV Koji Gyotoku thừa nhận đội không có nhiều thời gian, nhưng đã chuyển toàn bộ sự tập trung sang trận đấu tại Bogor.

Khả năng duy trì cự ly trong hiệp hai vì thế rất quan trọng. Nếu các tiền vệ Campuchia xuống sức, Indonesia có thể tăng tốc bằng những phương án từ ghế dự bị và tạo ra khác biệt trong 30 phút cuối.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Campuchia

Indonesia

Marselino Ferdinan là trường hợp đáng chú ý nhất khi phải kiểm tra thể lực sau chấn thương trong buổi tập. Ngoài tiền vệ này, đội chủ nhà chưa công bố thêm tổn thất lớn ngay trước trận.

Bộ khung của Indonesia gồm Nadeo Argawinata, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat, Thom Haye, Ivar Jenner và Ragnar Oratmangoen. Beckham Putra, Dony Tri Pamungkas, Eliano Reijnders và Jens Raven là những gương mặt trẻ có thể được trao cơ hội.

Campuchia

Campuchia chưa ghi nhận trường hợp bị treo giò sau trận gặp Singapore. Đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và cầu thủ từng thi đấu tại Nhật Bản, Australia hoặc các giải trong khu vực.

Ouk Sovann, Hikaru Mizuno, Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Iago Bento, Abdel Kader Coulibaly và Samuel Bong nhiều khả năng tiếp tục tạo thành bộ khung xuất phát.

Điều ban huấn luyện Campuchia cần cân nhắc là thể trạng. Một vài vị trí có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm khả năng tranh chấp trước đội chủ nhà có nền tảng thể lực và tốc độ tốt hơn.

Kết quả 5 trận gần nhất của Indonesia

Ngày Trận đấu Kết quả 9/6/2026 Indonesia – Mozambique 1-0 5/6/2026 Indonesia – Oman 3-0 30/3/2026 Indonesia – Bulgaria 0-1 27/3/2026 Indonesia – Saint Kitts và Nevis 4-0 11/10/2025 Iraq – Indonesia 1-0

Thành tích: Thắng 3, thua 2; ghi 8 bàn và nhận 2 bàn. Indonesia giữ sạch lưới trong cả ba chiến thắng gần nhất.

Kết quả 5 trận gần nhất của Campuchia

Ngày Trận đấu Kết quả 24/7/2026 Campuchia – Singapore 1-2 9/6/2026 Campuchia – Hong Kong 2-0 4/6/2026 Campuchia – Bhutan 4-0 13/11/2025 Hong Kong – Campuchia 1-1 5/6/2025 Campuchia – Tajikistan 1-2

Thành tích: Thắng 2, hòa 1, thua 2; ghi 9 bàn và nhận 5 bàn. Campuchia đã ghi bàn trong cả năm trận gần nhất, nhưng chuỗi bất bại của họ vừa bị Singapore chấm dứt.

Kết quả đối đầu Indonesia vs Campuchia gần nhất

Lần chạm trán gần nhất diễn ra tại ASEAN Championship 2022. Indonesia thắng 2-1 nhờ các bàn của Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman.

Ngày Trận đấu Kết quả 23/12/2022 Indonesia – Campuchia 2-1 9/12/2021 Indonesia – Campuchia 4-2 7/12/2008 Indonesia – Campuchia 4-0

Indonesia toàn thắng ba lần đối đầu gần nhất, ghi 10 bàn và để lọt lưới 3 lần. Xét rộng hơn, đội bóng xứ vạn đảo chưa thua Campuchia trong các trận đối đầu được thống kê.

Đội hình xuất phát Indonesia vs Campuchia dự kiến

Danh sách chính thức thường được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn. Marselino Ferdinan có thể được điều chỉnh vào đội hình nếu vượt qua bài kiểm tra thể lực.

Indonesia, sơ đồ dự kiến 3-4-3: Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Jordi Amat; Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner, Dony Tri Pamungkas; Beckham Putra, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen.

Campuchia, sơ đồ dự kiến 4-4-2: Hul Kimhuy; Ouk Sovann, Sophal Dimong, Hikaru Mizuno, Phat Sokha; Mat Noron, Alisher Mirzaev, Yudai Ogawa, Iago Bento; Abdel Kader Coulibaly, Samuel Bong.

Dự đoán tỷ số Indonesia vs Campuchia

Indonesia có ưu thế về chất lượng nhân sự, thể hình, tốc độ và lợi thế sân nhà. Khả năng kiểm soát tuyến giữa của Thom Haye cùng Ivar Jenner có thể giúp đội chủ nhà duy trì sức ép và hạn chế các đợt phản công của Campuchia.

Đội khách đủ khả năng khiến Indonesia gặp khó trong giai đoạn đầu nếu giữ được cự ly. Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày và sự chênh lệch về chiều sâu lực lượng có thể bộc lộ rõ hơn sau giờ nghỉ.

Indonesia nhiều khả năng không thắng quá dễ dàng, nhưng họ có đủ phương án để ghi bàn ở cả tấn công biên, bóng cố định và những pha xâm nhập trung lộ.