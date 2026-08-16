Kết quả, lịch bán kết ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất: Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur

(GLO)- Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ngay tại Kuala Lumpur, trong khi Thái Lan hạ Singapore 3-1. Hai đội đang nắm lợi thế lớn trước lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Hai trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã khép lại với lợi thế cùng thuộc về các đội khách. Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 tại Jalan Besar, còn tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia tối 16/8.

Xuân Son mở tỷ số trận đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp Thái Lan và Việt Nam tiến gần hơn tới trận chung kết trong mơ. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn 90 phút lượt về và cuộc đua chưa thể xem là kết thúc.

Kết quả bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Ngày Trận đấu Kết quả 15/8/2026 Singapore - Thái Lan 1-3 16/8/2026 Malaysia - Việt Nam 0-2

Thái Lan và Việt Nam cùng tạo được cách biệt hai bàn trên sân khách trước khi trở về sân nhà đá lượt về.

Malaysia 0-2 Việt Nam: Xuân Son mở đường cho chiến thắng

Tuyển Việt Nam gặp không ít sức ép khi làm khách trên sân Kuala Lumpur. Malaysia nhập cuộc quyết liệt, tích cực áp sát và tìm cách đưa bóng nhanh ra hai biên.

HLV Kim Sang-sik vẫn sử dụng đội hình có sức tấn công mạnh với Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Đức cùng nhiều cầu thủ đã chơi tốt từ vòng bảng.

Malaysia tạo ra một số tình huống đáng chú ý trong hiệp một. Phút 35, một pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa Việt Nam kết thúc bằng cú sút vọt xà của Daryl Sham. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội khách vẫn giữ được sự tập trung.

Bước ngoặt xuất hiện ở thời gian bù giờ hiệp một.

Tiến Anh có đường tạt chính xác từ cánh phải, Xuân Son băng vào thực hiện pha bay người đánh đầu tung lưới Malaysia. Bàn thắng giúp Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Đây là tình huống cho thấy rõ giá trị của Xuân Son. Tiền đạo tuyển Việt Nam không cần quá nhiều khoảng trống nhưng vẫn có thể tạo khác biệt nhờ khả năng chọn vị trí, sức mạnh và kỹ năng không chiến.

Lê Giang thoát thẻ đỏ sau khi VAR can thiệp

Một trong những thời điểm căng thẳng nhất của trận đấu đến ở phút 62.

Trong tình huống Malaysia phản công nhanh, thủ môn Patrik Lê Giang lao ra ngoài khu vực cấm địa để ngăn chặn Sumareh và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp và trọng tài trực tiếp xem lại tình huống, quyết định được thay đổi. Lê Giang không bị truất quyền thi đấu và tuyển Việt Nam tiếp tục chơi với đủ 11 người.

Đây có thể xem là thời điểm mang tính bước ngoặt. Nếu phải thi đấu thiếu người trong khoảng 30 phút cuối, thế trận của Việt Nam chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Quang Hải góp dấu giày vào bàn ấn định tỷ số

Malaysia tăng sức ép trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sau đó đưa Quang Hải vào sân nhằm tăng khả năng giữ bóng và tạo đột biến ở khu vực giữa sân.

Phút 86, chính Quang Hải thực hiện đường chọc khe hướng tới Đình Bắc. Hậu vệ Faris Danish trong nỗ lực cắt bóng đã đưa bóng về lưới nhà, giúp tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0.

Malaysia tiếp tục tấn công trong những phút cuối. Phút 90+1, Danish tung cú sút căng nhưng Lê Giang bay người cứu thua, giúp đội khách bảo vệ lợi thế.

Chiến thắng 2-0 trên sân khách mang lại lợi thế rất lớn cho Việt Nam trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

Singapore 1-3 Thái Lan: “Voi chiến” tăng tốc từ hiệp một

Ở trận bán kết lượt đi còn lại, Thái Lan cho thấy vì sao họ là đội duy nhất toàn thắng vòng bảng.

Ngay phút 14, Teerasak Poeiphimai đưa đội khách vượt lên. Chỉ 12 phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn để giúp Thái Lan dẫn 2-0.

Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 35 khi được hưởng phạt đền, nhưng Shawal Anuar không thắng được thủ môn Thái Lan.

Đầu hiệp hai, Seksan Ratree ghi bàn thứ ba cho “Voi chiến”, đẩy đội chủ nhà vào thế rất khó.

Singapore vẫn kiên trì và được đền đáp ở phút 84. Ilhan Fandi tung cú sút xa ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

Dù vậy, cách biệt hai bàn vẫn giúp Thái Lan nắm lợi thế đáng kể trước khi hai đội tái đấu tại Bangkok.

Lịch thi đấu bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Giờ thi đấu tính theo giờ Việt Nam.

Ngày Giờ Trận đấu Tỷ số lượt đi 18/8/2026 20h00 Thái Lan - Singapore Thái Lan dẫn 3-1 19/8/2026 20h00 Việt Nam - Malaysia Việt Nam dẫn 2-0

Lượt về của hai cặp bán kết lần lượt diễn ra ngày 18 và 19/8. Hai đội thắng chung cuộc sẽ gặp nhau tại chung kết, dự kiến thi đấu lượt đi ngày 22/8 và lượt về ngày 26/8.

Việt Nam đứng trước cơ hội lớn vào chung kết

Chiến thắng 2-0 tại Kuala Lumpur đưa tuyển Việt Nam vào vị trí rất thuận lợi.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ có cách biệt hai bàn mà còn được thi đấu trận lượt về tại Mỹ Đình. Trong bối cảnh Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng, Việt Nam có thể có nhiều khoảng trống hơn cho những cầu thủ tốc độ như Đình Bắc, Xuân Son hay các phương án vào sân từ ghế dự bị.

Tuy nhiên, ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách, vì vậy cách biệt hai bàn vẫn chỉ đơn thuần là lợi thế về tổng tỷ số.

Điều HLV Kim Sang-sik cần tránh là tâm lý bảo vệ thành quả quá sớm. Lịch sử những cuộc đối đầu Việt Nam - Malaysia từng chứng kiến nhiều trận đấu có diễn biến khó lường, đặc biệt ở vòng bán kết.

Một bàn thắng sớm tại Mỹ Đình có thể giúp Việt Nam đưa cặp đấu đi theo hướng hoàn toàn có lợi.

Kịch bản chung kết Việt Nam - Thái Lan đang rộng mở

Sau lượt đi, hai đội có lợi thế lớn nhất đều là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Thái Lan đang dẫn Singapore 3-1 và được đá lượt về tại Rajamangala. Việt Nam dẫn Malaysia 2-0 và cũng có trận lượt về trên sân nhà.

Nếu bảo vệ thành công lợi thế, Việt Nam và Thái Lan sẽ gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Đó sẽ là màn tái hiện chung kết ASEAN Cup 2024, nơi tuyển Việt Nam từng vượt qua Thái Lan để đăng quang.

Nhưng trước khi nghĩ đến cuộc đại chiến ấy, Việt Nam vẫn còn nhiệm vụ quan trọng lúc 20h00 ngày 19/8 tại Mỹ Đình. Với lợi thế hai bàn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội rất lớn giành vé vào trận đấu cuối cùng của giải.