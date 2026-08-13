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Hậu vệ Hà Châu Phi cập bến Hoàng Anh Gia Lai

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Hà Châu Phi đã khoác áo và ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong chuyến tập huấn ở Thái Lan. Dự kiến đội bóng phố núi sẽ chính thức điền tên anh vào bản đăng ký cầu thủ tham dự mùa giải mới.

Hà Châu Phi sinh năm 2003 tại tỉnh Thanh Hóa và trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng này. Cầu thủ cao 1m75 có sở trường chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Anh được các huấn luyện viên tại đội tuyển trẻ quốc gia đánh giá khá cao và nhiều lần được triệu tập lên các lứa U19, U20 và U23 Việt Nam.

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Hậu vệ Hà Châu Phi đã ghi bàn thắng cho HAGL trong chuyến tập huấn ở Thái Lan. Ảnh: Hoàng Tùng

Tuy nhiên, ở cấp đội câu lạc bộ, Hà Châu Phi tỏ ra khá lận đận. Anh đã thi đấu nhiều đội bóng khác nhau như: Đông Á Thanh Hóa, Phú Thọ, Trường Tươi Bình Phước, Xuân Thiện Phú Thọ…

Hiện tại, anh thuộc biên chế của câu lạc bộ Ninh Bình FC. Song, trước mùa giải mới, đội bóng cố đô đã cho HAGL mượn hậu vệ này nhằm giúp anh có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Hà Châu Phi đã có mặt trong chuyến tập huấn của đội bóng phố núi tại Thái Lan tháng 8-2026. Và ngay trong trận đấu đầu tiên gặp Suphanburi, cầu thủ người Thanh Hóa đã ghi bàn thắng giúp HAGL vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1.

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