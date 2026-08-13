Gia Lai: 5 công dân bị trục xuất khỏi Thái Lan được hỗ trợ về địa phương

(GLO)- Sáng 12-8, 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ về địa phương an toàn.

Các trường hợp trên có độ tuổi từ 29 đến 68, trong đó có 3 người trú ở xã Ia Băng, 1 người ở xã Ia Hrung và 1 người ở xã Chư A Thai (Gia Lai); đều vượt biên qua Thái Lan từ 4-8 năm trở lại đây, thông qua các đối tượng môi giới với chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng/người. Tuy nhiên do nhập cư trái phép, họ bị Cảnh sát Thái Lan bắt giam tại Trung tâm tạm giữ người nhập cư (IDC) của Thái Lan.

Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai động viên một trong những người hồi hương đợt này sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Thúy Trinh

Vào ngày 11-8-2026, họ bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp”, nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Cảng hàng không CKQT Tân Sơn Nhất. Tại đây, những công dân này được Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không CKQT Tân Sơn Nhất thực hiện các thủ tục nhập cảnh, bàn giao và đưa về địa phương, đoàn tụ với gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cảnh báo bà con nhân dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo vượt biên sang Thái Lan kiếm “việc nhẹ, lương cao” hoặc để được đi nước thứ ba. Hành vi vượt biên, nhập cảnh hoặc cư trú trái phép ở nước ngoài chứa đựng nhiều rủi ro, gây ra những tổn hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần; có thể bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ, xử lý và trục xuất về nước theo quy định.