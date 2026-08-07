(GLO)- Sáng 7-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (10/8/1961 - 10/8/2026).

Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Từ khi sáp nhập tỉnh, Hội đã trao tặng 1.250 suất quà trị giá 669,5 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và đối tượng nghi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin trong tỉnh, mỗi suất từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt. Ảnh: Kim Hường

Các cấp Hội cũng chăm sóc sức khỏe cho 126 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật; xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 79 hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đồng thời, thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho hơn 4.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin và con cháu nạn nhân; trong đó, người hoạt động kháng chiến là 2.784 người, con đẻ của người hoạt động kháng chiến là 1.292 người.

Nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026, Hội tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức Hội cấp xã; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác Hội; phối hợp thực hiện các dự án, hoạt động có liên quan hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Lãnh đạo Hội tặng bằng tri ân cho các nhà tài trợ tiêu biểu. Ảnh: Kim Hường

Bên cạnh đó, tiếp tục tích cực vận động các nhà hảo tâm tài trợ giúp đỡ chăm sóc nạn nhân, đồng hành với nạn nhân da cam, phấn đấu hoàn thành tốt nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, lãnh đạo Hội đã tặng bằng tri ân của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cho các nhà tài trợ tiêu biểu đã có đóng góp hiệu quả vào hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tặng bằng tri ân và biểu dương của Hội cho 50 cá nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên, có tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Hội trao 50 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu trong tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong dịp này, Hội đã trao 50 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho 50 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiêu biểu trong tỉnh.