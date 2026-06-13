Trao hơn 700 suất cháo nghĩa tình cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Sáng 13-6, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao hơn 700 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Ngay từ sáng sớm, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã có mặt tại Khoa Dinh dưỡng để chờ nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chờ nhận cháo tại chương trình “Bát cháo nghĩa tình”. Ảnh: Bá Bính

Tại đây, các đoàn viên, hội viên đã trao hơn 700 suất cháo và nước uống miễn phí đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” trong tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai.

Đoàn viên, hội viên trao những suất cháo và nước uống miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ trong các hoạt động an sinh xã hội; đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân và Bộ đội Biên phòng vì nhân dân phục vụ.