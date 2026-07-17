Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn

(GLO)- Ngày 17-7, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác ái Pleiku đã trao tiền hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và nhà hảo tâm đến 2 bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nặng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thừa ủy quyền của Quỹ Thiện tâm, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 20 triệu đồng đến bệnh nhân Nguyễn Thị Thắm (SN 1986, thôn Châu Khê, xã Mang Yang).

Đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 20 triệu đồng đến bệnh nhân Nguyễn Thị Thắm (xã Mang Yang). Ảnh: Như Nguyện

Chị Thắm bị suy thận giai đoạn cuối. 7 năm qua, chị chạy thận nhân tạo định kỳ 3 lần/tuần tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Gia đình chị Thắm là hộ nghèo, chồng tật nguyền, không có con cái nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Biết hoàn cảnh của chị, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã kết nối Quỹ Thiện tâm hỗ trợ kinh phí giúp chị có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Dịp này, đại diện Chi hội Bác ái Pleiku cũng trao 21 triệu đồng (trong đó, Chi hội Bác ái Tuy Phước hỗ trợ 17,2 triệu đồng, Chi hội Bác ái Pleiku hỗ trợ 3,8 triệu đồng) đến đại diện gia đình em Lê Nhật Quyên (SN 2003, phường Pleiku).

Đại diện Chi hội Bác ái Pleiku trao 21 triệu đồng đến gia đình bệnh nhân Lê Nhật Quyên (phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Em Quyên bị bệnh ung thư máu (hiện đang điều trị tại TP. Hồ Chí Minh), trước đó gia đình đã đưa em đi điều trị và ghép tỷ. Tuy nhiên, sau 7 tháng, bệnh ung thư máu tái phát. Hiện gia đình đã kiệt quệ vì chi phí điều trị quá lớn.

Biết hoàn cảnh gia đình, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã huy động các chi hội trực thuộc vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí, giúp em Quyên và gia đình vượt qua một phần khó khăn trên hành trình điều trị bệnh.