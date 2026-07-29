Hội LHPN tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cơ sở

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 96 cán bộ Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN của 58 xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những điểm mới của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV và hướng dẫn triển khai thực hiện Điều lệ. Ảnh: Đ.Y

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những điểm mới của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV và hướng dẫn triển khai thực hiện Điều lệ; hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030; một số nội dung về công tác phát triển, quản lý hội viên; xây dựng và quản lý quỹ Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; hướng dẫn nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hội viên.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra và quy trình kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN cấp xã, phường tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động Hội. Ảnh: Đ.Y

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn cũng trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Hội trong giai đoạn mới.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội được cập nhật kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.