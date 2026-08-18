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Thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước

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(GLO)- Sáng 18-8, Hội Cựu chiến binh xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước.

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Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước ra mắt tại buổi lễ. Ảnh: M.N

Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được UBND xã Tuy Phước phê duyệt thành lập, nhằm tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân là cựu chiến binh trên địa bàn.

Hội có nhiệm vụ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, sản xuất, kinh doanh; kết nối thị trường, nguồn vốn, khoa học - công nghệ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và góp phần xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành Hội gồm 10 thành viên, ông Huỳnh Quốc Chương - Giám đốc Công ty Kinh doanh tổng hợp Bông Sen Group giữ chức Chủ tịch.

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Hội Cựu chiến binh xã Tuy Phước tặng quà cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.N

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh xã Tuy Phước tạo thêm môi trường để các cựu chiến binh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh giao lưu, kết nối, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh xã Tuy Phước trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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