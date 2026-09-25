Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

3034 suất quà tết trung thu dành tặng cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn Gia Lai.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định và Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức chương trình tết trung thu 2026 cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm.

3034-suat-qua-tet-trung-thu-danh-tang-cho-tre-em-va-benh-nhi-ngheo-kho-khan-gia-lai.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Mỗi bệnh nhi được tặng một suất quà tết trung thu trị giá 200 ngàn đồng gồm bánh, sữa và tiền mặt, trị giá 30 suất quà là 6 triệu đồng, do Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định tài trợ.

3034-suat-qua-tet-trung-thu-danh-tang-cho-tre-em-va-benh-nhi-ngheo-kho-khan-gia-lai-7857.jpg
Ông Trần Đình Ký- phó chủ tịch Hội trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, ngày 22-9, Đoàn thiện nguyện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cũng tổ chức trao 192 suất quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Tuy Phước đồng thời trao 12 suất quà cho thiếu nhi khó khăn xã Tuy Phước.

3034-suat-qua-tet-trung-thu-danh-tang-cho-tre-em-va-benh-nhi-ngheo-kho-khan-gia-lai-9858.jpg
Ông Nguyễn Tấn Hiểu- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho thiếu nhi khó khăn ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường
3034-suat-qua-tet-trung-thu-danh-tang-cho-tre-em-va-benh-nhi-ngheo-kho-khan-gia-lai-7757.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường
3034-suat-qua-tet-trung-thu-danh-tang-cho-tre-em-va-benh-nhi-ngheo-kho-khan-gia-lai-7118.jpg
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các mạnh thường quân trao quà tết trung thu cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Dịp tết trung thu 2026, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tích cực kết nối với nhiều đơn vị, cá nhân thiện nguyện tổ chức 27 điểm trao quà tết trung thu cho 3034 trẻ em nghèo, khó khăn, mồ côi và bệnh nhi đang điều trị tại các cơ sở trong tỉnh. Tổng trị giá chương trình hơn 873 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Chia sẻ yêu thương với học sinh, người dân khó khăn

Gia Lai: Chia sẻ yêu thương với học sinh, người dân khó khăn

(GLO)- Ngày 14-9, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã Hòa Hội.  

Có thể bạn quan tâm

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Lao động - Việc làm

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đời sống

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Đời sống

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Lao động - Việc làm

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Bắc Ninh chính thức lên thành phố, giấy tờ của người dân vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 20-9, tỉnh Bắc Ninh chính thức được gọi là TP. Bắc Ninh theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Việc thay đổi tên gọi đặt ra yêu cầu về quy định chuyển tiếp đối với giấy tờ, chế độ, chính sách và hoạt động giao dịch của người dân, tổ chức trên địa bàn.

null