3034 suất quà tết trung thu dành tặng cho trẻ em và bệnh nhi nghèo, khó khăn Gia Lai.

(GLO)- Sáng 23-9, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định và Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức chương trình tết trung thu 2026 cho 30 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Mỗi bệnh nhi được tặng một suất quà tết trung thu trị giá 200 ngàn đồng gồm bánh, sữa và tiền mặt, trị giá 30 suất quà là 6 triệu đồng, do Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Định tài trợ.

Ông Trần Đình Ký- phó chủ tịch Hội trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, ngày 22-9, Đoàn thiện nguyện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cũng tổ chức trao 192 suất quà cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Tuy Phước đồng thời trao 12 suất quà cho thiếu nhi khó khăn xã Tuy Phước.

Ông Nguyễn Tấn Hiểu- Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho thiếu nhi khó khăn ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà tết trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tuy Phước. Ảnh: Kim Hường

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các mạnh thường quân trao quà tết trung thu cho bệnh nhi tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. Ảnh: Kim Hường

Dịp tết trung thu 2026, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tích cực kết nối với nhiều đơn vị, cá nhân thiện nguyện tổ chức 27 điểm trao quà tết trung thu cho 3034 trẻ em nghèo, khó khăn, mồ côi và bệnh nhi đang điều trị tại các cơ sở trong tỉnh. Tổng trị giá chương trình hơn 873 triệu đồng.