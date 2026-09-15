Gia Lai: Chia sẻ yêu thương với học sinh, người dân khó khăn

Cụ thể, tại Nhà Văn hóa xã Hòa Hội, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa phối hợp với nhà tài trợ Gia đình Minh Phượng - New York và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hội trao 200 suất quà cho 200 hộ nghèo, khó khăn. Mỗi suất trị giá gần 400 ngàn đồng, gồm 100 ngàn đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.
Dịp này, chương trình trao 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hòa Hội, giúp các em có thêm phương tiện đến trường.
Cùng ngày, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa phối hợp với nhà tài trợ trao 355 suất quà Trung thu cho 355 trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non Hoa Sữa và Trường Mầm non Hòa Hội.
Đoàn cũng trao 250 suất quà Trung thu cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.
Tổng cộng, chương trình trao hơn 800 phần quà, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.