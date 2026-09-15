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Gia Lai: Chia sẻ yêu thương với học sinh, người dân khó khăn

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Ngày 14-9, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương”, trao quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã Hòa Hội.  

Cụ thể, tại Nhà Văn hóa xã Hòa Hội, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa phối hợp với nhà tài trợ Gia đình Minh Phượng - New York và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hội trao 200 suất quà cho 200 hộ nghèo, khó khăn. Mỗi suất trị giá gần 400 ngàn đồng, gồm 100 ngàn đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm.

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200 suất quà trao cho 200 hộ gia đình khó khăn ở xã Hòa Hội. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, chương trình trao 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Hòa Hội, giúp các em có thêm phương tiện đến trường.

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Sư cô Thích Nữ Minh Tâm (chùa Mỹ Hóa) trao quà Trung thu cho trẻ Trường Mẫu giáo Hòa Hội. Ảnh: Kim Hường

Cùng ngày, Chi hội Ánh Sáng Từ Tâm - chùa Mỹ Hóa phối hợp với nhà tài trợ trao 355 suất quà Trung thu cho 355 trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non Hoa Sữa và Trường Mầm non Hòa Hội.

Đoàn cũng trao 250 suất quà Trung thu cho các em học sinh cấp 1, cấp 2 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Tổng cộng, chương trình trao hơn 800 phần quà, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

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