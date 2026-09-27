Chư Prông: Đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(GLO)- Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp gây khó khăn cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Một số vị trí hư hỏng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tuyến đường liên xã Chư Prông - Ia Tôr nối với tỉnh lộ 665 dài gần 20 km đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí xuất hiện ổ voi, ổ gà. Đặc biệt, mưa kéo dài khiến nền đường yếu, hình thành nhiều rãnh sâu chạy dọc mặt đường, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Tuyến đường liên xã Chư Prông đi Ia Tôr xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: V.H

Chị Hà Thị Thao (làng Pó, xã Chư Prông) thường xuyên đưa con đi học trên tuyến đường này. Chị Thao cho hay: Vào ban ngày, khi trời nắng, người tham gia giao thông còn có thể quan sát để tránh. Tuy nhiên, ban đêm hoặc mưa lớn, nước lênh láng trên mặt đường khiến nhiều hố sâu, ổ voi, ổ gà bị che khuất. Một số người đi xe máy không quan sát được nên đã bị ngã, chấn thương.

Tuyến đường này có mật độ phương tiện lưu thông khá cao, trong đó nhiều xe chở hàng từ các xã Ia Boòng, Ia Púch đi qua để đến tỉnh lộ 665, ra quốc lộ 14 và vận chuyển hàng hóa về các địa phương. Mặt đường hư hỏng khiến việc lưu thông gặp không ít khó khăn.

Anh Phạm Văn Hợp (xã Ia Tôr) chia sẻ: Để tiết giảm chi phí vận chuyển, hàng hóa từ xã Chư Prông và các xã phía Tây (huyện Chư Prông cũ) thường được vận chuyển theo tuyến đường này để ra QL 14 đi TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk. Tuy nhiên, đường xuống cấp nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Qua những đoạn có ổ voi, ổ gà, rãnh sâu, tôi phải rất cẩn thận. Có lúc các xe phải xếp hàng, lần lượt di chuyển để tránh những vị trí xuống cấp” - anh Hợp nói.

Tỉnh lộ 663 đoạn qua khu trung tâm xã Chư Prông xuất hiện rất nhiều ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho các phương tiện. Ảnh: V.H

Không chỉ tuyến đường liên xã Chư Prông - Ia Tôr, tuyến đường Hùng Vương mở rộng (tỉnh lộ 663) từ xã Chư Prông đi xã Ia Boòng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, mặt đường bong tróc, lớp nhựa đường không còn, để lộ phần đá nền lởm chởm.

Cùng với đó, nắp đậy hệ thống cống thoát nước trên tuyến cũng bị gãy. Để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, một số người dân sống dọc tuyến đường đã đặt vật cảnh báo cho người tham gia giao thông chủ động tránh.

Ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông - cho biết: Đối với tuyến đường liên xã Chư Prông - Ia Tôr, xã đang cân đối để bố trí kinh phí sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng tuyến tỉnh lộ 663, đoạn từ xã Chư Prông đến xã Ia Boòng, còn khoảng 9,6 km đi qua khu dân cư đông đúc của xã Ia Drăng cũ (xã Ia Drăng sáp nhập vào xã Chư Prông) đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

“Chúng tôi đã nhiều lần có văn bản kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa tuyến đường. Cử tri cũng nhiều lần phản ánh, xã đã tổ chức họp dân để khắc phục những hư hỏng nhỏ. Tuy nhiên, thẩm quyền sửa chữa, nâng cấp tuyến đường thuộc tỉnh quản lý. Chúng tôi mong tỉnh sớm bố trí kinh phí đầu tư để người dân đi lại thuận lợi” - ông Toàn cho biết.