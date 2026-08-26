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Khổ sở vì đường xuống cấp

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Hàng loạt tuyến đường hư hỏng, đi lại khó khăn

Tuyến đường Nguyễn Tuân (phường An Phú) hiện có nhiều vị trí bị hư hỏng, bong tróc, lồi lõm. Sau những trận mưa, nước đọng tại các điểm trũng khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đánh lái để tránh. Đối với xe máy, việc di chuyển qua những đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ té ngã, nhất là vào ban đêm.

Cũng tại phường An Phú, tình trạng hư hỏng tương tự diễn ra tại tuyến đường Âu Cơ, nhất là đoạn từ chợ Âu Cơ đến đầu đường Triệu Quang Phục. Mặt đường lồi lõm, chi chít ổ gà. Sau mưa, nhiều điểm hình thành vũng nước lớn khiến người đi đường khó quan sát và xử lý tình huống.

Ông Đinh Xuân Hải - Tổ trưởng tổ dân phố Âu Cơ (phường An Phú) cho biết: Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng xuống cấp của tuyến đường và mong muốn địa phương sớm sửa chữa, nâng cấp.

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Mặt đường Âu Cơ hiện có rất nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: N.T

Tại phường Thống Nhất, đường Lê Văn Hưu cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Ông Hoàng Văn Hổ (tổ 7, phường Thống Nhất) cho hay: Tình trạng đường hư hỏng, lầy lội đã diễn ra nhiều năm. Vào mùa mưa, mặt đường trở nên trơn trượt; xuất hiện nhiều ổ gà khiến việc đi lại rất khó khăn.

“Có nhiều người do không quen đường, chạy xe vào buổi tối bị té ngã, may mắn chỉ bị thương nhẹ” - ông Hổ phản ánh.

Theo ông Hổ, vào mùa khô hằng năm, chính quyền địa phương có rải đá mi để khắc phục tạm thời. Nhưng sau một thời gian, mặt đường tiếp tục hư hỏng.

Khoảng 6-7 năm trước, người dân nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri và được thông tin tuyến đường nằm trong kế hoạch nâng cấp, sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay, việc sửa chữa vẫn chưa được thực hiện.

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Đường Lê Văn Hưu xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại gặp khó khăn. Ảnh: N.T

Thời gian gần đây, tuyến đường Lê Văn Hưu tiếp tục bị đào bới để thi công hệ thống cấp nước. Mặt đường vì thế càng thêm nham nhở, nhiều đoạn khó đi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Đường Hàn Thuyên (xã Biển Hồ) cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường dài hơn 1,5 km nhưng nhiều đoạn xuất hiện dày đặc ổ gà. Có điểm bị hư hỏng gần hết mặt đường; sau mưa, nước đọng sâu, phương tiện chạy qua có khi ngập gần nửa bánh xe.

Đáng chú ý, nhiều đoạn đường chưa có hệ thống thoát nước nên mỗi khi mưa lớn, nước thường xuyên đọng lại khiến đường nhanh xuống cấp hơn.

Từng bước khắc phục, nâng cấp

Trước thực trạng trên, một số địa phương đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tại xã Biển Hồ, tuyến đường Hàn Thuyên đã được đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trong năm 2026. Nghị quyết của HĐND xã dự kiến bố trí khoảng 3,8 tỷ đồng thực hiện Dự án cải tạo đường Hàn Thuyên.

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Đường Hàn Thuyên xuất hiện nhiều hố sâu đọng đầy nước mưa. Ảnh: N.T

Hồ sơ dự án xác định tuyến đường dài khoảng 1,55 km, điểm đầu giao với đường Tôn Đức Thắng, điểm cuối giáp đường bê tông xi măng hiện trạng; nền đường rộng 5 m, mặt đường rộng 3,5 m, lề mỗi bên rộng 0,75 m. Chủ đầu tư công trình là UBND xã Biển Hồ.

Tại phường An Phú, bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường - cho biết: Nhiều tuyến đường trước đây được đầu tư nhưng chưa có hệ thống rãnh thoát nước hai bên. Vì vậy, vào mùa mưa, nước thường xuyên đọng trên mặt đường khiến công trình nhanh xuống cấp.

Hiện phường An Phú có khoảng 7-8 tuyến đường có tên đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cần được khắc phục. Địa phương đang tập trung nguồn lực, xây dựng lộ trình sửa chữa phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Trước mắt, tại những vị trí sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông, phường vận động khu dân cư thực hiện xã hội hóa, huy động phương tiện, vật liệu để xử lý tạm thời, bảo đảm việc đi lại cho người dân.

Về lâu dài, các tuyến đường sẽ được sửa chữa, nâng cấp theo từng giai đoạn. Đối với đường Nguyễn Tuân, phường An Phú đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, dự kiến triển khai trong năm 2027.

Đối với đường Âu Cơ, phường tiếp tục cân đối nguồn kinh phí để sửa chữa. Một số tuyến khác sẽ được triển khai nối tiếp trong giai đoạn 2026-2027, tùy thuộc nguồn thu ngân sách phân cấp của địa phương.

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