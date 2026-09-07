Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Từ ngày 7 đến hết 26-9, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C.

Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Ảnh: M.H/VGP

Theo thông tin được công bố, phạm vi nghiên cứu khoảng 65,89 ha, thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Đáng lưu ý, các nội dung đang được đưa ra lấy ý kiến mới là phương án nghiên cứu trong quá trình lập và hoàn thiện hồ sơ, chưa phải phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo định hướng, khu vực hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) sẽ được tổ chức thành 1 không gian quảng trường lớn, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hướng tới hình thành không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật”.

Trong đó, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở phía Bắc hồ được nghiên cứu mở rộng, tăng kết nối với hồ Hoàn Kiếm và hệ thống công viên, quảng trường phía Đông.

Một điểm nhấn đáng chú ý là phương án nghiên cứu xây dựng công trình biểu tượng “Khải hoàn môn” tại khu vực này. Công trình được lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc đang vươn lên, dự kiến tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía Nam.

Phối cảnh Hồ Gươm và khu vực phụ cận tầm nhìn 100 năm. Ảnh: UBND TP. Hà Nội/VnExpress

Tại phía Đông hồ Gươm, phương án nghiên cứu tổ chức lại hệ thống quảng trường, công viên ở khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội, Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bưu điện Hà Nội và tháp Hòa Phong; đồng thời tái cấu trúc không gian quanh đền Bà Kiệu.

Đặc biệt, khu vực công viên - quảng trường phía Đông được nghiên cứu phát triển không gian ngầm từ 3-3,5 tầng, có thể bố trí các chức năng giao thông, bãi đỗ xe, thương mại, dịch vụ và văn hóa. Không gian này được nghiên cứu kết nối với ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2, hướng tới mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng) văn hóa, dịch vụ và thương mại.

Một thay đổi lớn khác nằm tại khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội hiện nay. Khu đất rộng khoảng 19.210 m² được nghiên cứu tái cấu trúc, bố trí công trình mới 9 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Phương án đồng thời nghiên cứu hạ giải trụ sở HĐND, UBND thành phố, Rạp Khăn quàng đỏ và khối nhà Cung Thiếu nhi. 3 công trình kiến trúc Pháp gồm: Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý được dự kiến giữ lại.

Phối cảnh khu vực trụ sở UBND TP. Hà Nội. Ảnh: UBND TP. Hà Nội/VnExpress

Tại khu vực Bưu điện Hà Nội, một số công trình kiến trúc chưa phù hợp cũng được nghiên cứu hạ giải. Phương án đồng thời nghiên cứu giải pháp gợi nhắc, tái hiện hình ảnh và hình thái kiến trúc đặc trưng của chùa Báo Ân cũ trong khuôn viên Bưu điện.

Không gian đi bộ cũng được mở rộng trong phương án nghiên cứu. Ở phía Đông Nam hồ, tuyến Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền được nghiên cứu tổ chức thành không gian đi bộ; hướng tiếp cận cụm Đình - Đền - Chùa Vũ Thạch từ các tuyến Hàng Khay, Bà Triệu và Hai Bà Trưng cũng được nghiên cứu mở rộng.

Ở phía Tây hồ, phương án đề xuất nối dài phố Nhà Thờ ra hồ Hoàn Kiếm, kết nối với phố Lê Thái Tổ, tạo không gian mở và phố đi bộ.

Khu vực phía Tây cũng nghiên cứu tái cấu trúc một số khu đất để hình thành công trình khách sạn cao cấp, trong đó có khu vực trụ sở Báo và Nhà in Báo Hà Nội Mới, trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố tại số 2 Tràng Thi và khu vực lân cận.

Tại khu vực Nhà hát Lớn, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và các bảo tàng, phương án nghiên cứu tăng cường kết nối các không gian văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Đáng chú ý, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ được nghiên cứu hợp nhất thành một quần thể văn hóa liên thông. Trên khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất, phương án nghiên cứu bố trí “Tháp Tài chính Quốc tế”.

Phía sau Nhà hát Lớn cũng được nghiên cứu phát triển không gian văn hóa - nghệ thuật mở, có thể kết hợp sân khấu ngoài trời với các công trình hiện hữu.

Theo định hướng chung, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan của khu vực hồ Hoàn Kiếm; đồng thời nâng cao chất lượng không gian công cộng, hạ tầng, môi trường và tăng kết nối giữa hồ Hoàn Kiếm với các khu vực di sản lân cận.

Các công trình mới được nghiên cứu theo hướng kiểm soát vị trí, tầng cao, hình khối, kiến trúc và các trục nhìn, hạn chế tác động đến những công trình lịch sử, văn hóa và cảnh quan quan trọng.