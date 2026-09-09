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Bàn giao công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý, vận hành

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(GLO)- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai vừa bàn giao các hạng mục công trình đập dâng Phú Xuân cho các đơn vị quản lý và vận hành.

Theo đó, các hạng mục công trình đập dâng Phú Xuân gồm đập dâng, đê, thiết bị cơ khí cửa van, hệ thống điện vận hành và nhà quản lý vận hành được bàn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.

Các hạng mục giao thông gồm cầu qua đập và đường đầu cầu được bàn giao cho UBND phường Quy Nhơn Bắc quản lý, vận hành, bảo trì.

Riêng 4 trụ đèn chiếu sáng trên cầu giao thông được bàn giao cho Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn (Sở Xây dựng) tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì.

Dự án đập dâng Phú Xuân được UBND TP Quy Nhơn (cũ) phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 12-6-2024, nhằm bảo đảm nguồn nước tưới ổn định cho khoảng 850 ha đất canh tác nông nghiệp, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực phường Nhơn Bình, Nhơn Phú trước đây (nay thuộc phường Quy Nhơn Bắc).

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Công trình đập dâng Phú Xuân được bàn giao cho các đơn vị quản lý và vận hành. Ảnh: A.N

Công trình được xây dựng tại vị trí đập cũ, kết hợp cầu giao thông và chỉnh trang đô thị. Cầu giao thông qua đập gồm 3 nhịp, rộng 14 m, tải trọng HL93; cùng hệ thống điện phục vụ vận hành, chiếu sáng và nhà quản lý vận hành. Công trình thuộc nhóm B, cấp III.

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