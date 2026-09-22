Hưng Định City nâng tầm chất lượng sống với hệ cảnh quan và tiện ích đồng bộ

(GLO)- Tiêu chí lựa chọn nơi ở đang thay đổi rõ rệt trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Người mua không còn chỉ quan tâm đến diện tích căn nhà hay khoảng cách tới trung tâm, mà ngày càng chú trọng đến chất lượng môi trường sống.

Nơi ở liệu có đủ cây xanh, mặt nước, không gian vận động, vui chơi, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng hay không?

Từ yêu cầu đó, những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, cảnh quan và tiện ích đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng tìm kiếm nơi an cư lâu dài.

Tại An Nhơn, Hưng Định City được các nhà kiến tạo phát triển theo hướng đưa thiên nhiên và tiện ích công cộng trở thành một phần trong đời sống thường nhật của cư dân, thay vì chỉ là những hạng mục mang tính trang trí.

Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, dự án có quy mô khoảng 35 ha, trong đó hơn 41.700 m² dành cho cây xanh, mặt nước và công trình công cộng. Tổng thể được quy hoạch với các phân khu nhà ở, thương mại, giáo dục, giao thông và hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh.

Cảnh quan trở thành một phần rất quan trọng của đời sống

Điểm nổi bật trong quy hoạch Hưng Định City là hệ thống mặt nước và cây xanh được đưa sâu vào các phân khu ở. Thay vì bố trí công viên tại 1 vị trí riêng biệt, cảnh quan được tổ chức thành mạng lưới liên tục, kết nối hồ nước, đường dạo, công viên, quảng trường và các không gian sinh hoạt ngoài trời.

Hồ Thiên Nga là một trong những điểm nhấn trung tâm. Bao quanh hồ là đường chạy bộ, đường dạo sinh thái, các khoảng nghỉ chân và khu vui chơi. Cách bố trí này giúp mặt nước không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ mà còn mở rộng khoảng thoáng, cải thiện vi khí hậu và giảm cảm giác đặc kín thường gặp tại những khu đô thị có mật độ xây dựng cao.

Trong điều kiện khí hậu miền Trung có nhiều thời điểm nắng nóng, cây xanh và mặt nước tác động trực tiếp đến trải nghiệm sống. Bóng mát, độ thoáng và sự lưu thông không khí giúp cư dân có thêm điều kiện sử dụng không gian ngoài trời vào nhiều khung giờ trong ngày.

Giá trị của cảnh quan còn nằm ở khả năng khuyến khích lối sống vận động. Khi đường chạy bộ, sân thể thao, khu vui chơi và công viên nằm gần nhà, việc tập luyện không còn phụ thuộc vào những chuyến di chuyển xa. Cư dân có thể đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc nghỉ ngơi ngay trong nội khu.

Bên cạnh hồ cảnh quan, dự án còn bố trí vườn tịnh tâm, vườn ánh sáng, công viên chuyên đề, khu nướng BBQ, khu trượt patin, quảng trường và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng. Mỗi hạng mục phục vụ một nhóm nhu cầu khác nhau, từ vận động, vui chơi, gặp gỡ đến nghỉ ngơi yên tĩnh.

Điều đáng chú ý là hệ cảnh quan này có thể phục vụ đồng thời nhiều thế hệ. Trẻ em có khu vui chơi ngoài trời; người trẻ có đường chạy bộ, sân thể thao và khu trượt patin; các gia đình có không gian dã ngoại, gặp gỡ; trong khi người cao tuổi có thể sử dụng đường dạo sinh thái và những khu vườn có nhịp sống nhẹ nhàng hơn.

Một khu đô thị có chất lượng không chỉ cần cảnh quan đẹp mà còn phải đáp ứng thuận tiện các nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Theo quy hoạch, Hưng Định City tích hợp hơn 20 tiện ích, gồm trường mầm non, khách sạn, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, quảng trường ánh sáng, bãi đỗ xe kết hợp cây xanh cùng nhiều không gian công cộng khác.

Biệt thự đảo Hoàng Gia - điểm nhấn của không gian sống ven hồ

Trong tổng thể Hưng Định City, khu biệt thự đảo Hoàng Gia là phân khu thể hiện rõ nhất định hướng đưa mặt nước trở thành một phần của không gian sống.

Khác với những sản phẩm chỉ sở hữu tầm nhìn hướng hồ từ xa, các căn biệt thự tại đây được bố trí trong không gian được bao quanh bởi hồ nước và cảnh quan xanh. Cách tổ chức này tạo độ tách biệt tương đối với khu vực thương mại, đồng thời vẫn duy trì khả năng tiếp cận hệ tiện ích chung của toàn khu đô thị.

Giá trị của biệt thự đảo không chỉ nằm ở “view hồ”. Khi mặt nước hiện diện ở cự ly gần, cư dân có thể cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của ánh sáng, gió và cảnh quan theo từng thời điểm trong ngày. Không gian sống, vì thế, có độ mở và chiều sâu hơn so với mô hình nhà ở chỉ tiếp giáp đường giao thông hoặc các công trình xây dựng.

Mặt nước còn tạo khoảng đệm tự nhiên giữa các căn biệt thự và không gian bên ngoài, qua đó nâng cao tính riêng tư. Đây là yếu tố được nhóm khách hàng cao cấp đặc biệt quan tâm, nhất là những gia đình tìm kiếm môi trường sống yên tĩnh nhưng không tách rời tiện ích đô thị.

Trong thực tế phát triển dự án, sản phẩm nhà ở gắn trực tiếp với mặt nước thường có số lượng hạn chế, bởi cần quỹ đất đủ lớn và quy hoạch tổng thể ngay từ đầu. Nếu hồ cảnh quan chỉ được bổ sung sau quá trình phân lô, khả năng kết nối giữa nhà ở và mặt nước thường khó đạt được sự liền mạch cần thiết.

Tại Hưng Định City, khu biệt thự đảo được đặt trong tổng thể hồ cảnh quan và hệ thống cây xanh đã được xác lập từ quy hoạch. Hình ảnh phối cảnh dự án cho thấy các căn biệt thự được bao quanh bởi hồ nước, vườn cây và những khoảng không gian mở, tạo môi trường sống có mức độ riêng tư cao hơn so với các phân khu tiếp giáp trực tiếp tuyến thương mại.

Giá trị nổi bật của phân khu này vì thế nằm ở sự kết hợp giữa 3 yếu tố: mật độ sống thấp, cảnh quan mặt nước hiện diện thường xuyên và khả năng sử dụng hệ tiện ích của một khu đô thị quy mô lớn.

Cư dân có thể tận hưởng không gian ven hồ ngay tại nơi ở, đồng thời tiếp cận các khu thương mại, thể thao, giáo dục, vui chơi và dịch vụ trong cùng dự án. Đây là sự cân bằng giữa riêng tư và kết nối, giữa nghỉ ngơi và nhịp sống đô thị.

Hưng Định City tọa lạc tại khu vực trung tâm An Nhơn, tiệm cận Quốc lộ 1A và tiếp giáp 2 tuyến đường Ngô Gia Tự, Trần Phú. Cư dân có thể kết nối trong khoảng 5-10 phút tới các công trình hành chính và tiện ích hiện hữu như bệnh viện, trường học, bến xe, ga Bình Định, sân vận động và hệ thống ngân hàng.

Lợi thế vị trí giúp cư dân tiếp cận nguồn tiện ích sẵn có của đô thị, trong khi hệ thống nội khu bổ sung những không gian mà khu vực trung tâm hiện hữu thường còn thiếu như: hồ cảnh quan, đường dạo, công viên chuyên đề, sân chơi và quảng trường.