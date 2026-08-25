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Chi tiết 27 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam khai thác dịp 2.9

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Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2.9 sẽ có 27 trạm dừng nghỉ được khai thác.

Để phục vụ người dân tham gia trên tuyến cao tốc, đặc biệt trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông.

Sẽ có 27 trạm dừng nghỉ được khai thác trong dịp Quốc khánh 2.9
Sẽ có 27 trạm dừng nghỉ được khai thác trong dịp Quốc khánh 2.9

Theo đó, trên cao tốc Bắc - Nam phía đông có tổng số 27 trạm dừng nghỉ được khai thác. Trong đó, 7 trạm dừng nghỉ đã khai thác từ trước gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm, Km120+200 phải tuyến, Km145+800 trái tuyến).

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (1 trạm, Km227 cả 2 bên), Cao Bồ - Mai Sơn (1 trạm, Km269+313 trái tuyến, Km269+410 phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (1 trạm, Km1+200 trái tuyến).

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (1 trạm, Km41+100 cả 2 bên), TP.HCM - Trung Lương (1 trạm, Km28+200 cả 2 bên).

19 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản, được khai thác như cao tốc Mai Sơn - QL45 (hoàn thành toàn bộ).

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn; cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu; cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (bên phải tuyến); cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km15; Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77 (bên trái tuyến).

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn; Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205 (hoàn thành toàn bộ); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

1 trạm tạm Km113 trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ngoài ra, có 1 điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Như vậy, trên cao tốc Bắc - Nam phía đông đến dịp lễ Quốc khánh 2.9 sẽ có tổng số 28 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được khai thác, trung bình khoảng 75 km có một vị trí phục vụ nhu cầu lưu thông trên cao tốc.

Trong đó, 11 trạm trên các đoạn tuyến có cây xăng gồm: Hà Nội - Bắc Giang (2 trạm), Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Trung Lương.

5 trạm trên các đoạn tuyến có trạm sạc gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205.

Ngoài các trạm dừng nghỉ, điểm đỗ xe nêu trên, dọc tuyến cao tốc có các vị trí nút giao ra vào cao tốc, có các dịch vụ khu vực cung cấp nhiên liệu, xăng dầu, phục vụ ăn uống…, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Theo Mai Hà (TNO)

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