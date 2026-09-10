Đi xe buýt miễn phí từ tháng 10: Cần xác thực thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-10, hành khách đi xe buýt miễn phí tại TP. Hồ Chí Minh sẽ phải thực hiện xác thực, định danh khi lên xe.

Chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh được triển khai từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-12-2026 trên 134 tuyến xe buýt. Trong 3 tháng đầu, hành khách được đi xe miễn phí mà chưa bắt buộc xác thực hoặc định danh.

Từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12, chính sách miễn phí vẫn được duy trì, nhưng hành khách phải thực hiện thao tác xác thực, định danh để hệ thống ghi nhận lượt sử dụng.

Hàng dài hành khách xếp hàng chờ xe buýt tại bến xe buýt Sài Gòn. Ảnh: Hữu Duy

Theo hướng dẫn của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, hành khách có thể sử dụng một trong các phương thức điện tử như: Căn cước công dân; Ứng dụng VNeID; Thẻ ngân hàng; Ví điện tử; Ứng dụng MultiGo hoặc các phương thức điện tử hợp pháp khác theo quy định.

Khi lên xe, hành khách thực hiện quét mã QR hoặc sử dụng thẻ, tài khoản điện tử phù hợp trên hệ thống thu soát vé được lắp đặt trên xe để ghi nhận chuyến đi.

Thao tác xác thực không phải để thu tiền của hành khách. Việc ghi nhận, định danh từng lượt đi nhằm tạo dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành mạng lưới xe buýt và làm cơ sở để Nhà nước thanh toán khoản hỗ trợ giá vé cho đơn vị vận tải.



Chính sách hỗ trợ 100% giá vé được áp dụng trên 134 tuyến xe buýt hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, gồm 109 tuyến đang được ngân sách hỗ trợ và 25 tuyến trước đó chưa được hỗ trợ.

Chính sách không áp dụng đối với một số loại hình như tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt thoáng nóc phục vụ khách du lịch và một số tuyến kết nối trung tâm đô thị, trung tâm du lịch với cảng hàng không theo phạm vi quy định.

Trong giai đoạn từ tháng 10, việc xác thực được thực hiện bằng nhiều phương thức, không chỉ thông qua điện thoại thông minh. Hành khách có thể sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ điện tử phù hợp để thực hiện xác thực trên hệ thống. Đơn vị vận hành cũng được yêu cầu hỗ trợ hành khách trong quá trình sử dụng.

Đối với một số nhóm như người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên và khách vãng lai, TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn phù hợp nhằm tạo thuận lợi khi sử dụng xe buýt miễn phí.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển sang xác thực điện tử từ tháng 10 là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ thống vé điện tử và cơ sở dữ liệu giao thông công cộng.

Vì vậy, người dân thường xuyên sử dụng xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh nên chủ động chuẩn bị một trong các phương thức xác thực được chấp nhận trước ngày 1-10 để việc lên xe được thuận tiện, nhanh chóng.