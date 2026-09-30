Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Chung cư 20 năm tuổi có mất giá mạnh khi áp dụng niên hạn?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, VnExpress, Nhân Dân)

(GLO)- Thông tin về việc chung cư có thể được quy định thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình đang thu hút sự quan tâm của người mua và chủ sở hữu căn hộ, đặc biệt với những dự án đã vận hành nhiều năm.

Theo Luật Nhà ở 2023 đang có hiệu lực, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Khi công trình hết thời hạn theo hồ sơ thiết kế, hoặc trước đó nếu bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình.

tempimagesmssm6.jpg
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình chung cư khi hết niên hạn theo hồ sơ thiết kế. Ảnh: Phương Vi

Tại Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 28/7/2026, định hướng đối với chung cư xây dựng mới là quy định thời hạn sử dụng căn hộ theo niên hạn công trình, đồng thời bảo đảm quyền tài sản của chủ sở hữu. Khi công trình hết thời hạn sử dụng, chủ sở hữu được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư theo quy định.

Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 18/9/2026, Chính phủ tiếp tục yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó làm rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng và phương án xử lý khi công trình hết thời hạn. Quyền của chủ sở hữu, trong đó có việc tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và thực hiện nghĩa vụ tài chính, cũng được yêu cầu quy định cụ thể.

Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm “chung cư có thời hạn” trong bản dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới nhất nhằm tránh cách hiểu rằng quyền sở hữu căn hộ của người dân sẽ tự động chấm dứt khi hết niên hạn công trình.

Theo phân tích của các chuyên gia được VnExpress dẫn lại, giá trị căn hộ không chỉ nằm ở phần công trình mà còn liên quan đến quyền sử dụng đất, vị trí, hạ tầng và khả năng khai thác. Công trình có thể xuống cấp theo thời gian, nhưng những yếu tố như vị trí thuận lợi, hạ tầng phát triển và quỹ đất khan hiếm vẫn có thể tác động đáng kể đến giá trị bất động sản.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang được hoàn thiện cũng theo hướng phân biệt thời hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu tài sản. Theo các phân tích gần đây, khi công trình hết thời hạn, việc kiểm định và đánh giá chất lượng vẫn là yếu tố quan trọng để xác định có tiếp tục sử dụng hay phải phá dỡ, xây dựng lại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

null