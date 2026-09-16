Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có điểm đầu thuộc địa phận xã Lơ Pang, giáp nối với Dự án thành phần 2; điểm cuối thuộc địa phận phường Hội Phú, giao với đường Hồ Chí Minh.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Hà Duy

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến ngày 15-9, các địa phương đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng tuyến chính đạt 100% với tổng kinh phí bồi thường trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó, đã bàn giao mặt bằng được 34,7 km. Đối với phần mặt bằng còn lại (0,3 km), người dân đang tiếp tục tháo dỡ vật kiến trúc, di dời tài sản để bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo đó, đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đã cơ bản hoàn thành tại 6/6 xã, phường gồm: Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa, Hội Phú và Ia Băng.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính thể hiện sự đồng thuận cao của người dân đối với dự án, tạo điều kiện để công tác thi công được triển khai liên tục, liền mạch; qua đó góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ được giao.