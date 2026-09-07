Đốc thúc triển khai các dự án nhà ở xã hội

(GLO)- Sau nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Trên thực tế, có dự án đã cất nóc, chuẩn bị bàn giao, trong khi một số dự án vẫn chậm triển khai, thậm chí bị xử phạt do không bảo đảm tiến độ cam kết.

Nhiều dự án bám sát tiến độ

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, Chính phủ giao tỉnh Gia Lai đến năm 2030 hoàn thành 16.600 căn. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, 8 dự án và một phần của 3 dự án khác đã hoàn thành với 5.045 căn; 7 dự án và một phần của 3 dự án đang thi công với 5.596 căn; 7 dự án với 6.072 căn đã lựa chọn được chủ đầu tư, đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị khởi công.

Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án với 2.226 căn. Tính cả những dự án này, toàn tỉnh đã và dự kiến triển khai khoảng 18.939 căn nhà ở xã hội.

Dự án nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2, phường Quy Nhơn Nam) hoàn thành và đưa vào sử dụng giữa năm 2026 góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở của nhiều người lao động. Ảnh: T.L

Theo ông Lê Đăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục, tạo điều kiện để các chủ đầu tư sớm triển khai dự án nhà ở xã hội.

Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công quyết liệt, bảo đảm chất lượng công trình và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đi kèm.

Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 tại phường Quy Nhơn Bắc do Công ty TNHH Solrise Nhơn Phú làm chủ đầu tư là 1 trong những dự án có tiến độ tích cực.

Dự án gồm 4 tòa nhà với 714 căn hộ, đến nay đã hoàn thành 2 tòa (357 căn), 2 tòa còn lại hoàn thành phần thô và đang hoàn thiện. Chủ đầu tư dự kiến đưa toàn bộ dự án vào sử dụng trong quý IV/2026.

Dự án nhà ở xã hội Pisico (phường Quy Nhơn Bắc) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: T.L

Tại Khu thiết chế công đoàn (phường Quy Nhơn Bắc) do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ điện IEC làm chủ đầu tư, tòa CT-01 với 378 căn đã đưa vào sử dụng; tòa CT-02 đã cất nóc; các tòa còn lại đang hoàn thiện phần móng.

Khu chung cư nhà ở xã hội tại khu C thuộc Khu đô thị - thương mại Bắc sông Hà Thanh (phường Quy Nhơn Đông) do Công ty TNHH Phú Hiệp làm chủ đầu tư cũng đã cất nóc, đang hoàn thiện hệ thống điện, nước và PCCC.

Dự án nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định (phường Quy Nhơn) đã cất nóc ngày 30-5-2026; phần nhà liền kề được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Các dự án nhà ở xã hội Long Vân, nhà ở xã hội Pisico (phường Quy Nhơn Bắc)… cũng đang bám sát kế hoạch.

“Thực tế cho thấy, khi chủ đầu tư có năng lực, quyết tâm và được tháo gỡ vướng mắc kịp thời, dự án nhà ở xã hội hoàn toàn có thể về đích đúng hẹn” - ông Tuấn đánh giá.

Không để dự án chậm kéo dài

Trái với những dự án đang tăng tốc, một số dự án nhà ở xã hội vẫn ì ạch, kéo dài tiến độ. Trong đó, đáng chú ý là Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc) do Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công đầu tháng 1-2026, gồm 1 khối chung cư cao 23 tầng (285 căn hộ), tổng mức đầu tư 358 tỷ đồng.

Theo chủ trương đầu tư được duyệt, dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ quý II/2024 đến quý IV/2025. Thế nhưng, đến nay, dự án vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa triển khai thi công.

Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc) im ắng sau lễ khởi công. Ảnh: T.L

Ngày 20-7-2026, Sở Tài chính ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với chủ đầu tư do không thực hiện đúng tiến độ cam kết. doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt.

Ghi nhận tại khu đất dự án những ngày đầu tháng 9 cho thấy, công trường vẫn im ắng, cỏ dại mọc um tùm, chưa có dấu hiệu thi công trở lại. Dự án cũng chưa đáp ứng yêu cầu khởi công trước ngày 15-6-2026 theo Thông báo số 404/TB-UBND của UBND tỉnh.

Ngoài Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc, các dự án nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), nhà ở xã hội tại khu đất phường Bồng Sơn, khu nhà ở xã hội Vạn Phát (phường Quy Nhơn Bắc)… cũng chậm so với kế hoạch.

Nguyên nhân chủ yếu là chủ đầu tư chưa hoàn thiện kịp thời hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, PCCC, hoặc chưa quyết liệt huy động nguồn lực.

Trong khi đó, Dự án khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông tại phường Quy Nhơn Bắc lại cho thấy việc đôn đốc, xử lý quyết liệt có thể tạo chuyển biến. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Tây Trần Nhân Tông làm chủ đầu tư, từng bị xử phạt 500 triệu đồng do chậm triển khai.

Sau khi xử phạt, UBND tỉnh và Sở Xây dựng liên tục làm việc, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, khắc phục tồn tại. Đến ngày 2-9, dự án đã chính thức khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Công Tưởng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tây Trần Nhân Tông - cho hay: Sau khi được các cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, doanh nghiệp đã tập trung nguồn lực để triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án gồm 2 tòa chung cư cao 18 tầng với khoảng 966 căn hộ, tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối quý I/2028.

Theo ông Lê Đăng Tuấn, thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu từng chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, mốc tiến độ cụ thể để theo dõi, kiểm tra; tăng cường kiểm tra thực địa, nhất là dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Với từng trường hợp, Sở sẽ xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

“Với những dự án có năng lực, có quyết tâm, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa, tháo gỡ nhanh nhất khó khăn thuộc thẩm quyền; đồng thời kiên quyết xử lý, thậm chí xem xét chấm dứt đối với những dự án chậm kéo dài, không bảo đảm năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là cần thiết, nhưng chưa đủ. Việc hỗ trợ cần đi cùng kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm.

Khi các dự án chậm trễ được đốc thúc tiến độ, những dự án thiếu năng lực được sàng lọc, mục tiêu đưa hàng nghìn căn hộ đến đúng đối tượng thụ hưởng mới có thể đạt hiệu quả thực chất.