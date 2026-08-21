Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng vì chậm tiến độ

(GLO)- Dù đã tổ chức lễ khởi công từ đầu năm 2026 và mới đây còn bị xử phạt hành chính vì không thực hiện đúng tiến độ đầu tư, song đến ngày 20-8, khu đất thực hiện Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn trong tình trạng cửa đóng, chưa thi công.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tài chính ban hành ngày 20-7-2026, Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định (số 276 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) không thực hiện đúng nội dung về tiến độ triển khai dự án theo chủ trương đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15-3-2023.

Sau lễ khởi công, cửa dẫn vào bên trong Dự án nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc đóng cửa. Ảnh: T.L

Theo tiến độ được chấp thuận, dự án phải hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trong quý II đến quý III/2023; khởi công và hoàn thiện phần móng, cọc trong quý IV/2023 đến quý I/2024; hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng trong giai đoạn quý II/2024 đến quý IV/2025. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 6-7-2026, cơ quan chức năng xác định dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng theo đúng tiến độ.

Căn cứ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Quyết định cũng nêu rõ: Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chưa nộp.

Trước khi bị xử phạt, dự án từng được tổ chức lễ khởi công khá quy mô. Sáng 8-1-2026, tại số 1353 đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), Công ty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định cùng công ty con là Công ty TNHH MTV Phú Tài Lộc đã tổ chức lễ khởi công dự án.

Dự án được thực hiện trên diện tích hơn 4.711 m², quy mô 1 khối nhà chung cư cao 23 tầng, gồm 273 căn nhà ở xã hội và 13 căn nhà ở thương mại, tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 29.000 m², tổng vốn đầu tư 358 tỷ đồng; thời gian thi công dự kiến 18 tháng, thời gian hoạt động của dự án 50 năm.

Sau lễ khởi công, Dự án vẫn "án binh bất động" (ảnh chụp vào ngày 20-8-2026). Ảnh: T.L

Tại buổi lễ, chủ đầu tư đã cam kết tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động.

Thế nhưng, hơn 7 tháng sau lễ khởi công và gần 1,5 tháng sau khi bị xử phạt, thực tế tại hiện trường ngày 20-8 lại cho thấy "bức tranh" trái ngược. Có mặt tại khu đất, phóng viên ghi nhận cửa vào bên trong dự án đóng kín; bên trong chỉ có một số vật tư được tập kết nhưng thuộc về công trình đang thi công liền kề, không phải của dự án chung cư Phú Tài Lộc. Riêng phần diện tích đất thực hiện dự án vẫn chưa được thi công, cỏ dại mọc um tùm.