Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.
Trong chương trình, cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị cùng các em học sinh tham gia làm lồng đèn trung thu, giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những hoạt động gần gũi đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em học sinh nội trú có thêm một mùa trung thu ý nghĩa.
Dịp này, Ban Tổ chức trao 230 suất quà trung thu tặng các em học sinh, góp thêm niềm vui và không khí ấm áp trong ngày hội trăng rằm.
(GLO)- Tối 22-9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Dom (xã Ia Dom), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ia Dom và các cơ quan, đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.
(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.
(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.
(GLO)- Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều diện tích lúa ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) bị ngập, đổ ngã. Tranh thủ lúc trời tạnh ráo, địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại.
(GLO)- Ngày 19-9, tại các xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Krái (tỉnh Gia Lai), một số cơ quan, đơn vị, nhóm thiện nguyện phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và trao gần 2.000 suất quà cho thiếu nhi.
(GLO)- Chiều 18-9, Đồn Biên phòng Ia Nan (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho 840 học sinh nhà trường.
(GLO)- Một số thửa đất tại thôn Thượng Giang (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) không đúng vị trí, hiện trạng khiến người dân dù có đất nhưng không thể sử dụng theo giấy tờ.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phát động Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện và góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông.
(GLO)- Theo phản ánh của người dân xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai), tuyến đường liên xã Ia Boòng - Ia Púch (đoạn qua làng Sung O - Boòng Nga) bị bùn đất phủ kín, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất.
(GLO)- Ngày 16-9, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) xác nhận, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Đăng Phúc (57 tuổi, ở thôn Phú Gia, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai) về hành vi phá rừng.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú tiếp tục rà soát, làm rõ toàn bộ quá trình chặt hạ, thu gom, bảo quản số cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
(GLO)- Ngày 15-9, bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai - cho biết: Các đoàn công tác của đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 9 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 14-9, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết phường vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng, còn gọi là rùa hộp ba vạch, do anh Trần Huy Toàn (trú tại 1147/14/18 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn) tự nguyện giao nộp.
(GLO)- Ngày 11-9, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng hai công trình “Thắp sáng đường biên” tại làng O (xã Ia O) và thôn Mook Đen (xã Ia Dom).