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Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” với học sinh vùng cao Vĩnh Thạnh

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Tối 23-9, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh và tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai, Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Ngân hàng Quân đội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh đang học tập, sinh hoạt tại trường.

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Các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tham gia “Đêm hội trăng rằm” trong không khí vui tươi, ấm áp. Ảnh: B.H

Trong chương trình, cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị cùng các em học sinh tham gia làm lồng đèn trung thu, giao lưu văn nghệ, vui chơi và phá cỗ. Những hoạt động gần gũi đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em học sinh nội trú có thêm một mùa trung thu ý nghĩa.

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Cán bộ, đoàn viên các cơ quan, đơn vị cùng học sinh tham gia làm lồng đèn trung thu. Ảnh: B.H

Dịp này, Ban Tổ chức trao 230 suất quà trung thu tặng các em học sinh, góp thêm niềm vui và không khí ấm áp trong ngày hội trăng rằm.

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