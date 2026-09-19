Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông của chúng tôi là cụ Lương Thanh Khiếu (SN 1941).

Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Dinh, TP. Huế).

Thường trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Mất ngày 16-9-2026 (nhằm ngày 6-8 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 86 tuổi.

Tang lễ cụ ông được tổ chức tại nhà con trai Lương Thanh Nhật (số 58/6 Ama Quang, phường Pleiku).

An táng tại Nghĩa trang Trà Đa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào ngày 18-9-2026 (nhằm ngày 8-8 năm Bính Ngọ).

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn, cảm tạ sâu sắc đến:

- Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) cùng lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn 15 và các hội hưu trí, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn;

- Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng tập thể cán bộ, viên chức của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai;

- Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Khoa Luật và khoa học hành chính của trường, cán bộ, viên chức của trường;

- Tiểu đoàn trinh sát 28 bộ tham mưu Quân đoàn 34;

- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và Khoa Lão;

- Lãnh đạo cấp ủy và Ban Giám hiệu Trường THPT Pleiku và Tổ Ngữ văn của trường; Trường THCS Phạm Hồng Thái và Tổ tiếng Anh của trường; cùng tập thể cán bộ, viên chức của Trường THPT Pleiku và Trường THCS Phạm Hồng Thái; một số trường trên địa bàn tỉnh;

- Tập thể cấp ủy chi bộ, cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1 và tổ dân phố 5, phường Pleiku;

- Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai, Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Mang Yang, Agribank Chi nhánh Mang Mang và đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Trân trọng gửi lời cảm ơn, cảm tạ các gia đình sui gia và thông gia tại Pleiku - Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Quảng trị, Hưng Yên; thân quyến và bà con nội ngoại tại các TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế và một số tỉnh, thành trong nước; các cựu học sinh, sinh viên của các Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường THPT Pleiku, Vĩnh Linh - Quảng Trị; bạn bè thân hữu, đồng nghiệp gần xa;

Đã đến viếng và gửi viếng, gửi hoa chia buồn, động viên tinh thần và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đặc biệt, trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Đồng Giải - Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Trụ trì chùa Vạn Phật và quý thầy chùa Vạn Phật, Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên (Gia Lai); Cơ sở dịch vụ tang lễ Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai; Ban Quản lý Nghĩa trang Trà Đa đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu đáo và trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Vợ và các con trong gia đình đồng cảm tạ.

Thay mặt gia đình,

Con trai trưởng: LƯƠNG THANH NHẬT