Bàn giao công trình giếng khoan cho làng Bia Tih

(GLO)- Ngày 6-9, UBND xã Ia Băng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với nhà tài trợ bàn giao công trình giếng khoan cho người dân làng Bia Tih.

Đại diện địa phương và nhà tài trợ bàn giao công trình đến người dân làng Bia Tih. Ảnh: Như Nguyện

Công trình gồm giếng khoan, máy bơm, 1 bồn chứa nước 2.000 lít, hệ thống 4 vòi nước và sân bê tông kiên cố. Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 90 triệu đồng, trong đó, nhà hảo tâm thông qua Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai ủng hộ 58 triệu đồng, 30 triệu đồng còn lại do người dân trong làng đóng góp.

Bia Tih là làng đặc biệt khó khăn với 100% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, người dân muốn có nước sạch phải đi sang làng bên. Người dân luôn mong muốn xây dựng công trình nước sạch nhưng do thiếu kinh phí và nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên vẫn chưa thực hiện được.

Công trình cung cấp nguồn nước sạch cho trên 300 hộ dân với trên 1.400 khẩu của làng Bia Tih. Ảnh: Như Nguyện

Công trình giếng khoan cung cấp nguồn nước sạch cho trên 300 hộ dân với trên 1.400 khẩu, giúp bà con có nước sạch trong sinh hoạt.